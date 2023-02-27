С 22 по 27 февраля в Самарской области произошло 63 пожара

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В период с 22 по 27 февраля пожарно-спасательные подразделения привлекались для тушения 63 техногенных пожаров, 42 из которых произошло в городских округах, 21 - в муниципальных районах области.

В жилом секторе зарегистрировано 43 пожара. К сожалению, погибли 2 человека.

25 февраля в Тольятти при пожаре в квартире погибли двое мужчин.

Пожарно-спасательными подразделениями спасены 7 человек, до прибытия было эвакуировано 15 человек.

Для ликвидации огня привлекались 47 человек и 16 единиц техники.

Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении.

Для ликвидации последствий ДТП пожарно-спасательные подразделения привлекались 38 раз.

Зарегистрировано 2 случая отравления угарным газом в квартирах многоквартирных жилых домов в городских округах Кинель и Самара. В результате происшествий погибших нет, пострадали 5 человек, в том числе 4 ребенка.

Во избежание трагических последствий пожаров сотрудники государственного пожарного надзора рекомендуют соблюдать правила пожарной безопасности в быту: тушить сигареты только в пепельнице, ни в коем случае не бросать спички и окурки на пол, не курить в уставшем состоянии или в алкогольном опьянении, никогда не выбрасывать пепел из пепельницы в мусорную корзину сразу же после тушения сигареты, не оставлять без присмотра включенные электрические и газовые приборы, внимательнее относиться к правилам эксплуатации теплогенерирующих устройств.

Установите дома пожарный извещатель. Он поможет предотвратить пожар.

Важно помнить номера телефонов вызова пожарной охраны «01», «101»! Если в экстренной ситуации у вас нет средств связи, покинув опасное помещение, сообщите о пожаре соседям, попросите помощи вызвать пожарную охрану у прохожих, сообщает пресс-служба облМЧС.

Фото: ГУ МЧС СО