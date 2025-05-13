Я нашел ошибку
Главные новости:
Сегодня вручили первые в 2025 году денежные сертификаты выпускникам школ, которые показали хорошие результаты в учебе, спорте, творчестве и добровольчестве.
В Самаре 35 денежных сертификатов вручат выпускникам-одиннадцатиклассникам из замещающих семей
На сегодняшний день в системе дошкольного образования Самары есть более 11  тысяч вакантных мест, из них порядка 5 тысяч мест предназначено для детей ясельного возраста.
 С 16 мая в Самаре будет проводиться автоматизированное распределение   свободных мест в детсадах
Тема «Герои».
Детская картинная галерея: программа "Ночь музеев - 25"
Мероприятие прошло в Самарском академическом театре оперы и балета.
«Вы – гордость региона»: Вячеслав Федорищев вручил награды многодетным семьям
В этот день станут известны имена победителей фестиваля.
В КРЦ «Звезда» пройдет гала-концерт «Веснушки – 2025» – событие, объединяющее самых творческих студентов
Проверьте и передайте показания приборов учёта в мае и далее – ежемесячно.
"РКС-Самара" напоминают, что пора передавать показания ИПУ, чтобы не росли начисления
Ограничения для трамвайного движения на время ремонта введены не будут.
В Самаре на две ночи ограничат проезд на пересечении Московского шоссе и Ташкентской
В их профессиональный праздник - в Международный день медицинской сестры - в Самарском медколледже прошло торжественное мероприятие.
В Самарской области работает порядка 25 тысяч медицинских сестёр и медбратьев
Наверх
Самара  +22 °C, Тольятти  +20 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.89
0.03
EUR 90.11
-2.03
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
«Вы – гордость региона»: Вячеслав Федорищев вручил награды многодетным семьям
В СОУНБ стартует майский цикл лекций проекта «Интеллектуальная среда»
В Самаре 10 мая пройдет спортивный фестиваль «Готов к защите Отечества»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

 С 16 мая в Самаре будет проводиться автоматизированное распределение   свободных мест в детсадах

13 мая 2025 17:11
45
На сегодняшний день в системе дошкольного образования Самары есть более 11  тысяч вакантных мест, из них порядка 5 тысяч мест предназначено для детей ясельного возраста.

С 16 мая в Самаре будет проводиться автоматизированное распределение основных вакантных мест в муниципальных детских садах на 2025-2026 учебный год. Процедура будет проходить на Портале образовательных услуг Самарской области https://es.asurso.ru/. (https://es.asurso.ru/

Специалисты департамента образования администрации Самары рекомендуют заранее проверить данные, указанные в заявлении на Портале образовательных услуг Самарской области, и в случае необходимости внести необходимые изменения, обратившись в МФЦ. По своему предпочтению родители могут выбрать до пяти дошкольных образовательных учреждений. 

Распределение свободных мест проводится в автоматизированном порядке на основании следующих критериев: 

- наличие у родителей (законных представителей) ребенка права на внеочередное, первоочередное и преимущественное предоставление места; 
- дата регистрации ребенка в электронном реестре; 
- возраст ребенка по состоянию на 1.09.2025; 
- направленность группы; 
- желаемая дата зачисления (не позднее 1.09.2025). 

О предоставлении места для ребенка родителям сообщат специалисты дошкольного учреждения по указанным в заявлении контактам. Кроме того, электронное заявление на Портале образовательных услуг Самарской области перейдёт из статуса «Очередник» в статус «Направлен». Далее, в течение 10 рабочих дней родителям (законным представителям) необходимо письменно подтвердить свое согласие, обратившись в детский сад. 

На сегодняшний день в системе дошкольного образования Самары есть более 11  тысяч вакантных мест, из них порядка 5 тысяч мест предназначено для детей ясельного возраста.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Тема «Герои».
13 мая 2025, 16:55
Детская картинная галерея: программа "Ночь музеев - 25"
Тема «Герои». Общество
39
Мероприятие прошло в Самарском академическом театре оперы и балета.
13 мая 2025, 16:42
«Вы – гордость региона»: Вячеслав Федорищев вручил награды многодетным семьям
Мероприятие прошло в Самарском академическом театре оперы и балета. Общество
103
В этот день станут известны имена победителей фестиваля.
13 мая 2025, 16:25
В КРЦ «Звезда» пройдет гала-концерт «Веснушки – 2025» – событие, объединяющее самых творческих студентов
В этот день станут известны имена победителей фестиваля. Общество
85
В центре внимания
Вячеслав Федорищев обозначил приоритеты, подходы и задачи Правительства региона в финансовой сфере.
13 мая 2025  14:52
Вячеслав Федорищев принял участие в расширенном заседании коллегии министерства финансов Самарской области
148
Днем 14 мая 2025 года местами в Самарской области ожидается сильный дождь, гроза
13 мая 2025  13:48
Днем 14 мая 2025 года местами в Самарской области ожидается сильный дождь, гроза
177
Глава Самары Иван Носков проверил готовность реконструкции фонтана 40 лет Победы
13 мая 2025  13:32
Глава Самары Иван Носков проверил готовность реконструкции фонтана 40 лет Победы
168
Стартовала регистрация на Молодёжный форум iВолга 2025
13 мая 2025  13:26
Стартовала регистрация на Молодёжный форум iВолга 2025
166
В Самарской области подвели итоги акции
13 мая 2025  13:16
В Самарской области подвели итоги акции "Бессмертный полк"
191
Весь список