 С 16 мая в Самаре будет проводиться автоматизированное распределение   свободных мест в детсадах

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С 16 мая в Самаре будет проводиться автоматизированное распределение основных вакантных мест в муниципальных детских садах на 2025-2026 учебный год. Процедура будет проходить на Портале образовательных услуг Самарской области https://es.asurso.ru/. (https://es.asurso.ru/)

Специалисты департамента образования администрации Самары рекомендуют заранее проверить данные, указанные в заявлении на Портале образовательных услуг Самарской области, и в случае необходимости внести необходимые изменения, обратившись в МФЦ. По своему предпочтению родители могут выбрать до пяти дошкольных образовательных учреждений.



Распределение свободных мест проводится в автоматизированном порядке на основании следующих критериев:



- наличие у родителей (законных представителей) ребенка права на внеочередное, первоочередное и преимущественное предоставление места;

- дата регистрации ребенка в электронном реестре;

- возраст ребенка по состоянию на 1.09.2025;

- направленность группы;

- желаемая дата зачисления (не позднее 1.09.2025).



О предоставлении места для ребенка родителям сообщат специалисты дошкольного учреждения по указанным в заявлении контактам. Кроме того, электронное заявление на Портале образовательных услуг Самарской области перейдёт из статуса «Очередник» в статус «Направлен». Далее, в течение 10 рабочих дней родителям (законным представителям) необходимо письменно подтвердить свое согласие, обратившись в детский сад.



На сегодняшний день в системе дошкольного образования Самары есть более 11 тысяч вакантных мест, из них порядка 5 тысяч мест предназначено для детей ясельного возраста.

Фото: администрация Самары