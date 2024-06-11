С 11 июня жители губернии могут подавать заявки на участие в пилотном кадровом проекте «Команда развития Самарской области»

Врио губернатора Вячеслав Федорищев подчеркнул: необходимо всем активным жителям, кто обладает необходимым опытом, компетенциями и хочет участвовать в работе по развитию области, дать такую возможность.
Прием заявок будет вестись с 11 по 27 июня 2024 года. По результатам проекта планируется также сформировать экспертный совет при губернаторе и экспертные рабочие группы при каждом ОИВ.
Подавать заявку можно по ссылке: kadrosfera.ru
Заявителям будет предложено заполнить простую форму с личными и контактными данными, коротким резюме.
Заявки будут отсматриваться и систематизироваться ежедневно и в конце недели направляться в ОИВ или муниципалитет - по направлениям деятельности. Уже там параллельно будет вестись работа непосредственно с заявителями.
Пилотный проект будет реализован сначала для замещения вакантных должностей в региональных органах исполнительной власти и органах власти г.о. Самара. По итогам проекта опыт предложено распространить на остальные муниципальные образования.
Фото: пресс-служба правительства СО