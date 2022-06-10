С 10 по 14 июня все его подразделения ГУ МЧС СО функционируют в режиме повышенной готовности

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12 июня вся страна будет отмечать День России. В целях обеспечения безопасности отдыхающих жителей и гостей города в период с 10 по 14 июня 2022 года Главное управление МЧС России по Самарской области и все его подразделения функционируют в режиме повышенной готовности.

В преддверии празднования Дня России сотрудниками Управления надзорной деятельности и профилактической работы были проведены дополнительные инструктажи с работниками учреждений по соблюдению требований пожарной безопасности, а также проведена усиленная работа с населением по разъяснению правил безопасности во время проведения мероприятий с массовым нахождением людей.

Сотрудники МЧС будут обеспечивать безопасность жителей и гостей города на основных площадках, где проводятся массовые мероприятия. Инспекторы ГИМС будут осуществлять постоянный контроль за обстановкой на акватории реки Волга.

Главное управление МЧС России по Самарской области просит всех жителей и гостей города соблюдать правила пожарной безопасности и правила безопасности на воде в период длинных выходных.

Если все же случилось так, что происшествия избежать не удалось, незамедлительно сообщайте о случившемся по единому телефону вызова экстренных служб «01» или «101» - с мобильного. Звонки на этот номер осуществляются с телефонов любых операторов сотовой связи, а также с домашних телефонов. Каждый звонок принимается бесплатно в любое время суток.