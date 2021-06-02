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С 1 июня в регионе заработал Интернет-портал «Карта жителя Самарской области»

2 июня 2021 13:36
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С 1 июня в регионе заработал Интернет-портал «Карта жителя Самарской области»

В рамках реализации проекта «Карта жителя Самарской области» с 1 июня начал свою работу Интернет-портал http://card.samregion.ru, благодаря которому жители региона смогут подать заявку на получение карты. Эта функция станет доступной в течение месяца. Также на портале представлены свежие новости и информация о мероприятиях, проводимых на территории губернии, предложения о скидках и акциях от партнеров – участников проекта.

Проект карты жителя и запуск Интернет-портала реализуется по инициативе Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, которую он высказал в 2020 году в послании депутатам Самарской Губернской Думы и жителям региона.

Интернет-портал представляет собой агрегатор ключевых информационных ресурсов региона со следующими разделами: «Афиша», «Новости», «Опросы», «Скидки и акции», также в информационной системе представлены некоторые сервисы Госуслуг.

В формировании новостной ленты реализуется механизм приоритетных адресных уведомлений граждан о наиболее важных событиях. Размещение контента происходит путем агрегирования и адаптации информации с партнерских сайтов. Заполнение раздела «Афиша» происходит путем генерации информации с федерального портала «Культура.рф».

Для публикации опросов по наиболее актуальным темам, сбора общественного мнения, оценки качества оказываемых услуг и предоставляемых сервисов, получения обратной связи от жителей региона на Интернет-портале введен раздел «Опросы». К примеру, жители региона смогут расставлять приоритеты благоустройства общественных пространств (скверов, парков, бульваров) и решать, как должно развиваться отдельное муниципальное образование или вся область в целом.

Раздел «Скидки и акции» представляет собой список торгово-сервисных предприятий, являющихся партнерами проекта и предоставляющих скидки и бонусы для пользователей карты жителя Самарской области.

Одной из основных функций, размещенных на Интернет-портале, также станет предоставление социальных сервисов, таких как «Проверка очереди в детский сад» и «Проверка очереди на получение жилья».

Помимо перечисленных сервисов, Интернет-портал предоставляет возможность ознакомиться с программой лояльности платёжной системы «МИР» от «Национальной системы платежных карт».

- На сегодняшний день карта жителя Самарской области полностью готова к промышленной эксплуатации. Помимо самой карты также разработан и запущен Интернет-портал, который дает возможность получать информацию о культурно-массовых мероприятиях, новостях Самарской области и многое другое, - сообщил руководитель департамента информтехнологий и связи Самарской области Константин Пресняков.

Работа над проектом ведется в рамках регионального проекта «Цифровые технологии» нацпроекта «Цифровая экономика».

Теги: Интернет-портал Карта жителя

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