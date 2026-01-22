С 1 февраля в Самаре стартует городской конкурс ростовых кукол «Самарская маслёна — 2026»

С 1 февраля в Самаре стартует прием заявок на участие в городском творческом конкурсе ростовых кукол «Самарская маслёна — 2026». К участию приглашаются как индивидуальные авторы, так и творческие коллективы, где каждый сможет проявить свои таланты и создать главный символ Широкой Масленицы.



Заявки принимаются до 13 февраля в трёх номинациях:

- традиционная обрядовая кукла,

- современная обрядовая кукла (авторское прочтение),

- экокукла из природных материалов.



Конкурсная работа должна иметь высоту не менее 0,7 метра, стабильную опору (платформу или крестовину) для установки под открытым небом, а также быть выполнена из материалов, устойчивых к осадкам, ветру и перепадам температур. Для участия необходимо заполнить заявку по ссылке https://clck.ru/3RFLKY. К форме нужно приложить фотографии готовой работы в формате jpg.



Все арт-объекты будут представлены 22 февраля на площади Куйбышева во время традиционного народного праздника. В этот день жюри, в составе которого будут художники, мастера прикладного творчества, этнографы и педагоги дополнительного образования, проголосует и отберет лучшие работы, а победители будут отмечены призами. Все участники конкурса награждаются памятными дипломами



По всем вопросам можно обращаться на электронную почту samara.maslena@mail.ru.

Фото: пресс-служба администрации Самары