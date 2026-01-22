С 1 февраля в Самаре стартует городской конкурс ростовых кукол «Самарская маслёна — 2026»

Я нашел ошибку
Главные новости:
За 2025 год в Средневолжском ЛУ МВД России на транспорте зарегистрировано около 5 500 заявлений, сообщений и иной информации о преступлениях, административных правонарушениях, происшествиях.
В Самаре транспортная полиция подвела итоги работы за 2025 год
В Отрадненской больнице завершается ремонт терапевтического корпуса и поставлен новый компьютерный томограф.
Андрей Орлов проверил ход ремонтных работ в терапевтическом корпусе  Отрадненской больницы
Губернатор Курской области Хинштейн госпитализирован после ДТП
Губернатор Курской области Хинштейн госпитализирован после ДТП
В преддверии Дня российской науки в регионе будет запущен первый научно-популярный маршрут «Крылья науки».
В Самарской области будет запущен уникальный туристический маршрут «Крылья науки»
6 января 2026 года в многоквартирном доме, расположенном по пр. Карла Маркса в Сызрани, произошла коммунальная авария.
Возбуждено уголовное дело против сызранской УК из-за аварии в доме, жители которого остались без тепла
Первыми предметами, которые будут сдавать выпускники в основном периоде, станут история, литература и химия 1 июня.
Более 5 тысяч выпускников самарских школ до 2 февраля выберут предметы для сдачи ЕГЭ
29 января в Самаре состоится ознакомительная лекция, на которой инструкторы расскажут, где искать информацию о поисках, как можно помочь и как присоединиться к поисковому добровольчеству.
Практическое занятие по поиску людей в городских условиях прошло в Самаре
Участникам предстояло проявить эрудицию, ведь вместо привычных строк песен перед ними были загадки в виде картинок, символов и ребусов, по которым нужно было определить известную мелодию.
В ИК-15 УФСИН СО прошла музыкальная викторина «Угадай мелодию»
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.52
-0.3
EUR 90.72
-0.48
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Практическое занятие по поиску людей в городских условиях прошло в Самаре
21 января в Самаре стартовал интеллектуальный турнир «Куйбышев – запасная столица»
В губернии проходят соревнования по борьбе панкратион
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

С 1 февраля в Самаре стартует городской конкурс ростовых кукол «Самарская маслёна — 2026»

154
С 1 февраля в Самаре стартует городской конкурс ростовых кукол «Самарская маслёна — 2026»

С 1 февраля в Самаре стартует прием заявок на участие в городском творческом конкурсе ростовых кукол «Самарская маслёна — 2026». К участию приглашаются как индивидуальные авторы, так и творческие коллективы, где каждый сможет проявить свои таланты и создать главный символ Широкой Масленицы.

Заявки принимаются до 13 февраля в трёх номинациях:
- традиционная обрядовая кукла,
- современная обрядовая кукла (авторское прочтение),
- экокукла из природных материалов.

Конкурсная работа должна иметь высоту не менее 0,7 метра, стабильную опору (платформу или крестовину) для установки под открытым небом, а также быть выполнена из материалов, устойчивых к осадкам, ветру и перепадам температур. Для участия необходимо заполнить заявку по ссылке https://clck.ru/3RFLKY. К форме нужно приложить фотографии готовой работы в формате jpg.

Все арт-объекты будут представлены 22 февраля на площади Куйбышева во время традиционного народного праздника. В этот день жюри, в составе которого будут художники, мастера прикладного творчества, этнографы и педагоги дополнительного образования, проголосует и отберет лучшие работы, а победители будут отмечены призами. Все участники конкурса награждаются памятными дипломами

По всем вопросам можно обращаться на электронную почту samara.maslena@mail.ru.

 

Фото:   пресс-служба администрации Самары

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В преддверии Дня российской науки в регионе будет запущен первый научно-популярный маршрут «Крылья науки».
22 января 2026, 16:50
В Самарской области будет запущен уникальный туристический маршрут «Крылья науки»
В преддверии Дня российской науки в регионе будет запущен первый научно-популярный маршрут «Крылья науки». Общество
5
Первыми предметами, которые будут сдавать выпускники в основном периоде, станут история, литература и химия 1 июня.
22 января 2026, 16:25
Более 5 тысяч выпускников самарских школ до 2 февраля выберут предметы для сдачи ЕГЭ
Первыми предметами, которые будут сдавать выпускники в основном периоде, станут история, литература и химия 1 июня. Общество
85
29 января в Самаре состоится ознакомительная лекция, на которой инструкторы расскажут, где искать информацию о поисках, как можно помочь и как присоединиться к поисковому добровольчеству.
22 января 2026, 16:11
Практическое занятие по поиску людей в городских условиях прошло в Самаре
29 января в Самаре состоится ознакомительная лекция, на которой инструкторы расскажут, где искать информацию о поисках, как можно помочь и как присоединиться к... Общество
118
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В Самаре идет обновление подвижного состава и создание интуитивно понятной и безопасной системы общественного транспорта
22 января 2026  10:50
В Самаре идет обновление подвижного состава и создание интуитивно понятной и безопасной системы общественного транспорта
388
Сегодня, 21 января, губернатор встретился с лауреатами стипендии Президента Российской Федерации в рамках празднования Дня аспиранта – одного из значимых профессиональных праздников молодых ученых России.
21 января 2026  22:59
Вячеслав Федорищев поздравил лауреатов президентской стипендии с Днем аспиранта
422
Вячеслав Федорищев поздравил аспирантов Самарской области
21 января 2026  12:23
Вячеслав Федорищев поздравил аспирантов Самарской области
393
7 рыбаков получили предупреждение за незаконный выход на лед в Самаре с начала сезона
21 января 2026  11:34
7 рыбаков получили предупреждение за выход на лед в Самаре с начала сезона
382
В Самаре за сутки 20 января вывезли 5 700 тонн снега
21 января 2026  09:59
В Самаре за сутки 20 января вывезли 5 700 тонн снега
397
Весь список