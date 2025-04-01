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С 1 апреля стартовал ежегодный Всероссийский опрос работодателей о перспективной кадровой потребности
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С 1 апреля стартовал ежегодный Всероссийский опрос работодателей о перспективной кадровой потребности

1 апреля 2025 17:53
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Определение потребности экономики Российской Федерации в кадрах — одна из задач национального проекта «Кадры».

Определение потребности экономики Российской Федерации в кадрах — одна из задач национального проекта «Кадры». Минтрудом России с 1 апреля по 15 июня 2025 года проводится Всероссийский опрос работодателей о перспективной потребности в кадрах. Основная информация об опросе размещена на сайте «Работа России».

Прохождение работодателями Всероссийского опроса важно для формирования стратегической политики государства в области рынка труда и образования. Опрос является аналитическим инструментом, а его результаты используются для составления прогнозов и принятия решений в сфере кадровой политики. Эти данные будут применяться для решения различных задач, стоящих перед федеральными органами исполнительной власти, органами власти субъектов РФ и работодателями.

В этом году заполнить анкету работодатели-участники смогут на цифровой платформе ВНИИ труда. Доступ к ней открыт с 1 апреля. На основе полученных данных в декабре будет сформирован прогноз на следующий срок – на 2026-2030 годы и плановый период до 2032 года.

«Для того, чтобы система образования имела возможность перенастраивать свои потоки, с этого года переходим от 5-летнего к 7-летнему прогнозированию кадровой потребности. Структурный сдвиг кадровой потребности в пользу выпускников со средним профессиональным образованием – это серьезный вызов для системы образования. Мы наложили потребность в кадрах на прогнозируемый выпуск в 2028-2029 гг. и сформировали структуру выпуска, которую требует рынок труда. Исходя из этой структуры должны быть пересобраны контрольные цифры приема на будущие годы. Важно, чтобы горизонт планирования был несколько дальше, чем тот период, который требуется на подготовку специалистов», – пояснил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков.

Таким образом, прохождение работодателями Всероссийского опроса крайне важно именно для самих работодателей, так как прогноз кадровой потребности — это и стратегическая задача государства, и важный источник информации для определения профессионально-квалификационного состава прогнозной потребности экономики в кадрах в различных разрезах, это и связь опроса с бизнес-целями, и улучшение среднесрочного и долгосрочного планирования деятельности организации.

По всем возникающим вопросам можно обратиться в:

контакт-центр службы занятости населения по Самарской области по тел. 8 (800) 302-15-44;

министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области, 8 (846) 263-70-43 (Халимуллина Диана Ильдаровна);

территориальные центры занятости населения контакты по ссылке clck.ru/3KHfyy.

 

Фото:  freepik.com

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