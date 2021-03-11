Рынок для рыбаков появится на трассе в Самарской области

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В Сызранском районе Самарской области по поручению губернатора Дмитрия Азарова с 2020 года идет разработка концепции благоустройства села Переволоки для превращения его в центр притяжения туристов. По словам главы района Виктории Кузнецовой, проект подготовят уже к июню 2021 года.

Как сообщил глава региона, в рамках проведения работ вдоль трассы М-5 "Урал" обустроят точки продажи рыбы, оформленные в едином стиле.

"Основное внимание уделим центральной улице вдоль трассы М-5: оборудуем пешеходные зоны и откроем рыбацкий рынок, - рассказал Дмитрий Азаров. - Поручил главе подключить владельцев-предпринимателей к реализации проекта".

Виктория Кузнецова отметила, что дизайн-проект благоустройства села носит название "Переволокское городище" и предполагает создание многофункционального общественного пространства в стилистике рыбацкой деревни. На территории планируют построить дорогу по маршруту "Жигулевской кругосветки" Волга - Уса, а в будущем реконструируют храм Покрова Пресвятой Богородицы, оборудуют смотровую площадку, пишет Самру.ру.

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