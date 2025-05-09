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Руководство Сызранского линейного отдела приняло участие в торжественных мероприятиях

9 мая 2025 16:20
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Состоялась церемония возложения венков и цветов к братским могилам воинского мемориала «Вечный огонь» у Сызранского кремля.

9 мая в день 80-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне руководство Сызранского линейного отдела приняло участие в торжественных мероприятиях.

Сегодня в России празднуют 80-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. 80 лет назад наши соотечественники ценой неимоверных усилий, проявив беспрецедентное мужество и героизм, сокрушили фашизм и отстояли Родину.

Торжественные мероприятия начались с Минуты молчания в память о воинах, павших в бою за родину.

После чего состоялась церемония возложения венков и цветов к братским могилам воинского мемориала «Вечный огонь» у Сызранского кремля.

В мероприятиях приняли участие начальник Сызранского ЛО МВД России на транспорте полковник полиции Рамиль Байгулов, заместитель начальника Сызранского ЛО МВД России на транспорте подполковник внутренней службы Станислав Ставропольцев, заместитель начальника линейного отдела – начальник следственного отделения Сызранского ЛО МВД России на транспорте подполковник юстиции Марат Омариев, заместитель начальника линейного отдела – начальник отделения по работе с личным составом Сызранского ЛО МВД России на транспорте подполковник полиции Олеся Чувашлова.

Все присутствующие вспомнили героические победы наших земляков и почтили память людей, избравших защиту Отечества своей профессией.

На площади имени Ленина прошел праздничный митинг и традиционный Парад. По главной площади города, чеканя шаг, прошли «коробки» курсантов Сызранского высшего военного авиационного училища лётчиков.

В праздничной колонне военного парада также приняли участие расчеты кадетов военно-патриотического отдела «Щит», одним из основателей которого является начальник транспортной полиции в городе Сызрань полковник полиции Рамиль Байгулов и военно-патриотический клуб имени Т.А. Апакидзе «Кадеты авиации», активное участие в организации и деятельности которого принимает председатель Совета ветеранов Сызранского ЛО МВД России на транспорте полковник милиции в отставке Сергей Дектярев.

Этот день навсегда в нашей памяти как символ мужества, стойкости и героизма нашего народа, сообщает пресс-служба Сызранского ЛО МВД России на транспорте.

 

Фото предоставлено пресс-службой Сызранского ЛО МВД России на транспорте

Теги: Сызрань

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