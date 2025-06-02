Руководство ГУ МВД СО поздравило сотрудников подразделений по делам несовершеннолетних с профессиональным праздником

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В актовом зале областного главка заместитель начальника ГУ МВД России по Самарской области генерал-майор полиции Александр Афанасьев, в торжественной обстановке, поздравил сотрудников подразделений по делам несовершеннолетних с 90-летием со дня образования в системе МВД России.



Александр Михайлович, обращаясь к присутствующим, отметил: «Уважаемые коллеги, сегодня отмечается значимая дата – девять десятилетий самоотверженной работы по защите детства, предупреждения преступности и сохранения будущего нашей страны.



История службы – это история милосердия, профессионализма и бесконечной преданности делу. Вы не просто выполняете свой служебный долг, но и становитесь наставниками, защитниками, опорой для тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации.



Особые слова благодарности выражаю ветеранам службы, тем, кто закладывал традиции справедливости, чей опыт служит ориентиром для молодого поколения.



В этот торжественный день желаю всем сотрудникам и ветеранам подразделений по делам несовершеннолетних крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и благополучия».



Отличившиеся сотрудники получили ведомственные награды и благодарности, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: ГУ МВД СО