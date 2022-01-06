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Рождество Христово: где и как встретить в Самаре

6 января 2022 10:44
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Рождество Христово: где и как встретить в Самаре

Сегодня, в ночь с шестого на седьмое января 2022 года православные верующие будут отмечать Рождество Христово.

По канону, Рождество наступает с появлением на небе первой звезды. Согласно Евангелию от Матфея, именно Вифлеемская звезда возвестила о рождении Иисуса Христа и указала волхвам путь к нему.  До первой звезды верующие соблюдают пост, воздерживаются от увеселительных мероприятий и походов в гости. А после принято приглашать родных и близких, и посещать рождественские службы в храмах – соборная молитва, это главное в любом церковном торжестве. 

В Софийском соборе Самары ( улица Соколова 1А) службу проведет митрополит Самарский и  Новокуйбышевский Сергий. Богослужение пройдет с 22:00 до 2:00.

Службы состоятся и в других храмах, с соблюдением всем противоэпидемических мер. По завершении горожане смогут добраться домой на специально поданных автобусах.

Тем временем, специалисты Роспотребнадзора рекомендуют провести рождественские праздники в кругу семьи. Пожилым людям и тем, кто имеет хронические заболевания, следует остаться дома во избежание случаев заражения коронавирусом.

Также в Самарской епархии сообщили, что 7 января в 16.00 в Софийском соборе митрополит Самарский и Новокуйбышевский Сергий проведет Рождественскую великую вечерню, сообщает ГТРК Самара.

 

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