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"Рождественские манёвры" пройдут в тольяттинском Парковом комплексе истории техники

3 января 2025 17:06
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Настроение гостям будут создавать Дед Мороз и Ванана-Парк.

5 января в дни новогодних каникул в Парковом комплексе истории техники пройдёт традиционное мероприятие «Рождественские манёвры». (0+)

С 12:00 до 13:00 – праздничная программа, в которой выступят коллективы Культурно-досугового центра «Буревестник».

Настроение гостям будут создавать Дед Мороз и Ванана-Парк. Призы для конкурсов и викторин предоставит Фактор Кино. Также в планах: хоккей с мётлами, богатырские забавы, лазертаг.

С 13:00 до 14:00 – реконструкция событий Первой мировой войны.
Будет реконструирован один из боёв Митавской операции, которая началась 5 января 1917 года. Другое название операции –Рождественские бои. Операция проводилась силами 12-я полевой армии под командованием генерала Р. Д. Радко-Дмитриева с целью обезопасить Ригу от захвата германскими войсками и сохранить инициативу для дальнейших наступлений. Здесь были опробованы комбинированные способы атаки и оперативная маскировка. В последствии этот опыт применялся и на других фронтах.
О своём участии в реконструкции заявили около 10 исторических клубов Поволжья.

Организаторы: КВИР 147 пехотный Самарский полк и Парковый комплекс истории техники им. К.Г. Сахарова.

 

Фото:   минкульт СО

Теги: Тольятти

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