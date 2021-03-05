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Ровно 100 дней назад в Самарской области начал работу Центр управления регионом (ЦУР). Именно он позволил улучшить взаимодействие жителей и органов власти для оперативного и эффективного решения проблем.

Это координационный центр, который занимается сбором сообщений, жалоб и предложений от жителей региона, которые те оставляют в открытых источниках в сети Интернет. Все обращения проходят обработку и направляются в профильные ведомства. Самому заявителю не нужно ходить по инстанциям, писать письма и искать, кто же ответит на его вопрос. Ответ человек получает на той же площадке, на которой оставил сообщение.

За первые 100 дней ЦУР обработал и передал исполнителям 31 тысячу 600 жалоб, сообщений, предложений от жителей региона, которые поступали с двух цифровых платформ обратной связи - «Инцидент Менеджмент» и «Госуслуги Жалобы».

17 300 сообщений зафиксировала система «Инцидент Менеджмент», количество ответов власти в соцсетях за 100 дней увеличилось на четверть. Ответ гражданин получает в среднем за 3 часа 23 минуты.

ТОП-5 тем в соцсетях:

Нарушение правил очистки дорог от снега и наледи – 2 415

Плохое качество воды – 1 933

Ненадлежащее качество или отсутствие отопления – 1 523

Оказание государственной социальной помощи – 959

Отлов безнадзорных животных – 546

#ЦУР63 не только фиксирует жалобы, но и оперативно направляет эти сообщения в администрации районов и ресурсоснабжающие организации для принятия мер. Самый непредсказуемый месяц зимы с резкими перепадами температуры привел к значительному росту коммунальных порывов. В конце зимы без отопления и горячего водоснабжения остались жители 25 многоэтажных домов Куйбышевского района. Жителям в социальных сетях оперативно давали обратную связь: какие усилия предпринимают службы благоустройства для восстановления подачи жизненно важных ресурсов, затем началась адресная работа управляющих организаций в домах, где ещё оставались проблемы с отоплением и водоснабжением. Всего специалисты администрации района обработали более 350 вопросов от жителей, оставшихся без коммунальных благ и дали обратную связь. На данный момент, не восстановлено нормальное водоснабжение по трем адресам, где аварийные бригады ведут работы.

В первые дни весны #ЦУР63 зафиксировал увеличение количества жалоб в социальных сетях на состояние дорожного полотна в областной столице, особенно много нареканий вызвало состояние мостовых переходов на улице Физкультурной и Ракитовском шоссе. После жалоб автолюбителей в социальных сетях аварийно-ямочный ремонт литым асфальтом в Самаре начался раньше положенного срока.

Жители поселка «Петра Дубрава» и микрорайона «Крутые Ключи» пожаловались в социальных сетях на долгое ожидание автобусов в вечерние и утренние часы. Жители писали, что по этой причине многие опаздывают на работу. ЦУР63 зафиксировал обращения и передал в Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области. Представители ведомства установили факты необеспечения потребности жителей удаленных районов в перевозке автобусами до Самары и поручили увеличить количество единиц транспорта на маршруте №480. Кроме того, перевозчик должен минимизировать интервалы между рейсами в часы пик.

ТОП-5 территорий по количеству жалоб

Самара – 8 802

Тольятти – 4 247

Сызрань – 1 312

Новокуйбышевск – 602

Чапаевск – 330

Жители Самары зимой чаще всего жаловались на нечищеные от снега дороги и дворы. Только под постом Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова по итогам зимнего воскресника 28 февраля поступило порядка 400 жалоб от жителей столицы региона. Эти адреса службы благоустройства и управляющие компании брали в работу в первую очередь.

Важно отметить, что 14 300 сообщений поступило через приложение «Госуслуги Жалобы». Это новая цифровая платформа обратной связи. Установив приложение, пользователь может в несколько кликов оставить запрос по вопросам ЖКХ, здравоохранения, образования. Здесь же есть возможность приложить фото или видео, отслеживать ход решения проблемы, а затем - оценить работу ответственных лиц. Благодаря новому сервису Центр управления регионом быстрее увидит жалобу. Скачать приложение можно через App Store или Google Play.