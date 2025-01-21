Ростелеком заявил об утечке данных у обслуживающего интернет-ресурсы подрядчика

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В "Ростелекоме" могла произойти утечка данных из инфраструктуры подрядчика, сообщила пресс-служба провайдера, передает РИА Новости.

"В ответ на анонимные посты об утечке данных, приписываемой интернет-ресурсам "Ростелекома", компания сообщает, что ранее фиксировала инциденты информационной безопасности у одного из своих подрядчиков, обслуживавших данные ресурсы. Наиболее вероятно, что утечка произошла из инфраструктуры подрядчика. "Ростелеком" предпринял меры по устранению выявленных угроз", - сообщили в "Ростелекоме".

Как сообщили в пресс-службе, особо чувствительные данные пользователей, предположительно, не затронуты. Тем не менее, клиентам порекомендовали изменить пароли и активировать двухфакторную идентификацию в целях безопасности.

"Предварительно можно сказать, что утечки особо чувствительных персональных данных не было. Но мы рекомендуем пользователям ресурсов сбросить пароли и включить двухфакторную идентификацию, где она доступна", — предупредили в "Ростелекоме".

Компания изучает базу данных для выявления скомпрометированной части — речь идет о сайтах company.rt.ru и zakupki.rostelecom.ru. Эти ресурсы не предназначены для обслуживания физических лиц, на них нет персональных данных частных клиентов, подчеркнула компания.

Фото: соцсети