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Росстат: разрыв в зарплатах женщин и мужчин в РФ составил 26 тыс. рублей

12 января 2025 18:50
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Росстат: разрыв в зарплатах женщин и мужчин в РФ составил 26 тыс. рублей

Средняя начисленная заработная плата женщин в России составила 61,1 тыс. рублей, мужчин – 87,7 тыс. В среднем разрыв составляет 26 тыс. рублей, следует из данных Росстата.

Наибольший зарплатный разрыв отмечен в сфере информации и связи: женщины в среднем зарабатывают 110 тысяч рублей, мужчины – 169 тысяч.

Если рассматривать категории персонала, то женщины-руководители зарабатывают в среднем 110,6 тысяч рублей, в то время как мужчины – 159,3 тысяч рублей. У специалистов женщины в среднем получают 65 тысяч рублей, мужчины – 101 тысяч рублей.

Отмечается, что в 2017 году разрыв в зарплатах был меньше – 13 тысяч рублей (32,6 тысяч рублей у женщин против 45,5 тысяч рублей у мужчин).

Эксперты объясняют зарплатный разрыв кадровым голодом, у которого "мужское лицо". Зарплаты в "мужских" сферах, где не хватает специалистов растут для привлечения новых сотрудников, пояснила заместитель председателя Общественного совета при Минтруде России, председатель комиссии по развитию некоммерческого сектора Общественной палаты РФ Елена Тополева-Солдунова.

Дискриминации по половому признаку на российском рынке труда нет, уверяет Тополева-Солдунова. По ее словам, в нашей стране нет проблемы, когда женщина получает меньше мужчины на одной и той же позиции с тем же набором обязанностей, пишет Смотрим.

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