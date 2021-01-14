Россиянка пожаловалась губернатору на медиков. Он посоветовал девушке не ходить по барам

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Жительница Орловской области Наталья пожаловалась губернатору Андрею Клычкову, что её родителям с подозрением на коронавирус не оказали медицинскую помощь. В ситуации он разобрался и помог, а потом посоветовал девушке не ходить по барам, когда её родные болеют, передает Лайф.

По словам Натальи, вызвать врачей на дом оказалось невозможно. Девушка дважды ходила в поликлинику и писала заявление, но медиков её родители так и не дождались, несмотря на температуру 38,5. Девушка эмоционально назвала регион "днищем" и раскритиковала губернатора за то, что он "сидит в "Инстаграме" вместо реальной помощи людям" и наведения в регионе порядка. Героиня ролика очень удивилась, когда Клычков откликнулся на её ролик и попросил адрес родителей, телефон для связи, пообещав разобраться. Но радость девушки длилась недолго.

— Когда родители болеют, может, не надо ходить по барам?! Ну да ладно. Да, коронавируса у родителей нет, — спустя некоторое время написал орловский губернатор в "Фейсбуке".

Девушку возмутили нравоучения от главы региона. Она выразила надежду, что это написал не сам Клычков, потому что "не может же лидер региона так непрофессионально вести диалог с гражданами того региона, вопросы которых он помогает решать". Сам же губернатор в беседе с изданием "Подъём" объяснил, что не пытался учить её жизни, а хотел лишь указать на риск заразиться коронавирусом в общественных местах или, наоборот, распространить инфекцию, если у родителей действительно ковид.

Фото: Соцсети