Россиянин сдал квартиру в аренду и внезапно лишился ее

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Житель Челябинска сдал в аренду квартиру, после чего внезапно узнал, что она продана незнакомой женщине, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал 74.ru.

В апреле прошлого года молодой человек по имени Дмитрий решил сдать свою челябинскую квартиру, поскольку сам живет в Тюмени. Квартиросъемщик заплатил за два месяца, а затем перестал выходить на связь.

Позже выяснилось, что он подделал паспорт хозяина квартиры, вклеив свою фотографию. Этого оказалось достаточно, чтобы продать чужое жилье за 2,4 миллиона рублей. Риэлтор и покупательница ничего не подозревали.

Настоящий владелец узнал о сделке несколько месяцев спустя. Он обратился в полицию, которая возбудила уголовное дело. По данным полицейских, в Челябинске насчитывается уже несколько подобных случаев.

На квартиру наложили арест, судьбу жилья должен определить суд.