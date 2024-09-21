Россияне в среднем платят 4,9 тыс. рублей за услугу по ремонту и установке техники

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Авито Услуги и агентство ORO выяснили, как выглядит российский рынок исполнителей услуг в сфере ремонта разного рода электроники и техники. В опросе участвовали 10 тысяч провайдеров по всей России, занятых в сфере услуг. Среди 6,7 млн провайдеров на этом рынке 315 тыс. (5%) предоставляют услуги по ремонту и установке техники. 82% среди таких провайдеров — частные специалисты, и только 18% приходятся на крупные и микро-бизнесы.

В общем объеме заказов на рынке услуг доля по ремонту техники составляет 5% — это 162 млн заказов с годовой выручкой 389 млрд рублей.

Чаще всего мастера по ремонту предлагают следующие услуги, в качестве основных:



Ремонт ноутбуков, компьютеров и оргтехники (31%) Ремонт мобильных телефонов (21%) Ремонт бытовой техники (16%)

Более трети мастеров в сфере «Ремонт и установка техники и электроники» — со стажем более 10 лет

77% мастеров отрасли обладают опытом от трёх лет, при этом 36% среди всех мастеров работают в сфере более 10 лет. В то же время новички с опытом меньше года составляют 7% от всех провайдеров.

В то же время средний возраст таких мастеров — 43 года, а возраст 53% исполнителей варьируется от 36 до 55 лет.

Россияне тратят в среднем 4,9 тыс. рублей за услуги по ремонту и установке техники

В целом по стране на одного провайдера таких услуг приходится 37 заказов в месяц, а средняя стоимость одного заказа составляет 4 918 рублей. При этом 18% заказов варьируются по стоимости от 1 001 до 2 000 рублей, еще 17% заказов выходят для россиян на сумму от 3 001 до 10 000 рублей. Вместе с тем почти треть россиян затрудняются ответить на вопрос о средней стоимости таких услуг.

В то же время на рынке среднемесячная выручка мастеров в категории составляет порядка 77 440 рублей.

Количество мастеров, привлекающих клиентов на сервисах объявлений, непрерывно увеличивается

Традиционно самый популярный источник привлечения новых заказов — постоянные клиенты, так ответил 51% опрошенных провайдеров. 47% надеются на “сарафанное радио”. Доля мастеров, использующих сервисы объявлений для привлечения клиентов, продолжает стабильно увеличиваться и достигла 38%.

70% мастеров выбирают Авито Услуги в качестве площадки для привлечения заказов

Авито Услуги — лидер у мастеров по ремонту и установке технике среди всех онлайн-источников для привлечения новых клиентов. Так, 70% мастеров по ремонту и установке техники прибегают за помощью к Авито Услугам. При этом 58% мастеров, которые используют онлайн-площадки для поиска новых заказов, признают Авито Услуги самым эффективным источником.

Онлайн-платформы, социальные сети и сервисы для фрилансеров, предоставляющие широкий спектр услуг, активно используют различные инструменты для привлечения новых клиентов. Одним из самых эффективных методов является таргетированная реклама, которая позволяет заинтересовать конкретные группы пользователей по интересам, возрасту или геолокации. Также важную роль играет контекстная реклама, что позволяет повысить видимость в поисковых системах.

Фото: phere.com