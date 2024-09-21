Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре ночью тушили сильный пожар в мебельном цехе
В Самаре ночью тушили сильный пожар в мебельном цехе
Главу Безенчукского муниципального района задержали в Самаре
Главу Безенчукского муниципального района задержали в Самаре
Сотрудники ОВД Самарского региона участвовали в соревнованиях по легкоатлетическому кросс
Сотрудники ОВД Самарского региона участвовали в соревнованиях по легкоатлетическому кроссу
В Ставропольском районе пенсионерка хотела заработать на криптовалюте и лишилась 1,8 млн
В Ставропольском районе пенсионерка хотела заработать на криптовалюте и лишилась 1,8 млн
В Самарской области сотрудники Госавтоинспекции провели акцию «Сделай безопасный трюк - пристегни ребенка!»
В Самарской области сотрудники Госавтоинспекции провели акцию «Сделай безопасный трюк - пристегни ребенка!»
В Самаре собраны материалы в отношении 7 граждан РФ, уклоняющихся от постановки на воинский учёт
В Самаре собраны материалы в отношении 7 граждан РФ, уклоняющихся от постановки на воинский учёт
Россияне в среднем платят 4,9 тыс. рублей за услугу по ремонту и установке техники
Россияне в среднем платят 4,9 тыс. рублей за услугу по ремонту и установке техники
Тольяттинец за попытку сбыта крупной партии наркотика приговорен к восьми годам лишения свободы
Тольяттинец за попытку сбыта крупной партии наркотика приговорен к восьми годам лишения свободы
Наверх
Самара  +19 °C, Тольятти  +18 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 92.58
-0.12
EUR 103.38
0.13
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
21 сентября в регионе местами небольшой дождь, до +22°С
В Самаре в Музее Модерна состоится открытие выставки «Новый символизм: Гиперборея и киберпространство»
Музей Рязанова и «Заварка» примут участие в проекте «Алабинъ ФЕСТ»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Россияне в среднем платят 4,9 тыс. рублей за услугу по ремонту и установке техники

21 сентября 2024 11:14
142
Россияне в среднем платят 4,9 тыс. рублей за услугу по ремонту и установке техники

Авито Услуги и агентство ORO выяснили, как выглядит российский рынок исполнителей услуг в сфере ремонта разного рода электроники и техники. В опросе участвовали 10 тысяч провайдеров по всей России, занятых в сфере услуг. Среди 6,7 млн провайдеров на этом рынке 315 тыс. (5%) предоставляют услуги по ремонту и установке техники. 82% среди таких провайдеров — частные специалисты, и только 18% приходятся на крупные и микро-бизнесы.

В общем объеме заказов на рынке услуг доля по ремонту техники составляет 5% — это 162 млн заказов с годовой выручкой 389 млрд рублей.

Чаще всего мастера по ремонту предлагают следующие услуги, в качестве основных:
 

  1. Ремонт ноутбуков, компьютеров и оргтехники (31%)

  2. Ремонт мобильных телефонов (21%)

  3. Ремонт бытовой техники (16%)

Более трети мастеров в сфере «Ремонт и установка техники и электроники» — со стажем более 10 лет

77% мастеров отрасли обладают опытом от трёх лет, при этом 36% среди всех мастеров работают в сфере более 10 лет. В то же время новички с опытом меньше года составляют 7% от всех провайдеров.

В то же время средний возраст таких мастеров — 43 года, а возраст 53% исполнителей варьируется от 36 до 55 лет.

Россияне тратят в среднем 4,9 тыс. рублей за услуги по ремонту и установке техники

В целом по стране на одного провайдера таких услуг приходится 37 заказов в месяц, а средняя стоимость одного заказа составляет 4 918 рублей. При этом 18% заказов варьируются по стоимости от 1 001 до 2 000 рублей, еще 17% заказов выходят для россиян на сумму от 3 001 до 10 000 рублей. Вместе с тем почти треть россиян затрудняются ответить на вопрос о средней стоимости таких услуг.

В то же время на рынке среднемесячная выручка мастеров в категории составляет порядка 77 440 рублей.

Количество мастеров, привлекающих клиентов на сервисах объявлений, непрерывно увеличивается

Традиционно самый популярный источник привлечения новых заказов — постоянные клиенты, так ответил 51% опрошенных провайдеров. 47% надеются на “сарафанное радио”. Доля мастеров, использующих сервисы объявлений для привлечения клиентов, продолжает стабильно увеличиваться и достигла 38%.

70% мастеров выбирают Авито Услуги в качестве площадки для привлечения заказов

Авито Услуги — лидер у мастеров по ремонту и установке технике среди всех онлайн-источников для привлечения новых клиентов. Так, 70% мастеров по ремонту и установке техники прибегают за помощью к Авито Услугам. При этом 58% мастеров, которые используют онлайн-площадки для поиска новых заказов, признают Авито Услуги самым эффективным источником.

Онлайн-платформы, социальные сети и сервисы для фрилансеров, предоставляющие широкий спектр услуг, активно используют различные инструменты для привлечения новых клиентов. Одним из самых эффективных методов является таргетированная реклама, которая позволяет заинтересовать конкретные группы пользователей по интересам, возрасту или геолокации. Также важную роль играет контекстная реклама, что позволяет повысить видимость в поисковых системах.

Фото: phere.com

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Главу Безенчукского муниципального района задержали в Самаре
21 сентября 2024  12:43
Главу Безенчукского муниципального района задержали в Самаре
118
«Жигулёвские выходные» вошли в ТОП лучших национальных туристических маршрутов России
19 сентября 2024  10:51
«Жигулёвские выходные» вошли в ТОП лучших национальных туристических маршрутов России
637
Вячеслав Федорищев поздравил сотрудников оборонных предприятий Самарской области с профессиональным праздником
19 сентября 2024  10:39
Вячеслав Федорищев поздравил сотрудников оборонных предприятий Самарской области с профессиональным праздником
478
Владимир Путин поздравил участников встречи с избранием на должности руководителей субъектов Российской Федерации.
18 сентября 2024  21:28
Вячеслав Федорищев принял участие во встрече Президента РФ Владимира Путина с избранными в ходе единого дня голосования главами субъектов
3062
В Самаре ведется компенсационное озеленение улицы Куйбышева после комплексного ремонта
18 сентября 2024  13:03
В Самаре ведется компенсационное озеленение улицы Куйбышева после комплексного ремонта
645
Весь список