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Россияне стали на 60% чаще заказывать мебель у частных мастеров

21 октября 2023 11:12
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Россияне стали на 60% чаще заказывать мебель у частных мастеров

Мебельный рынок переориентировался на локальные производства: россияне стали чаще искать мастеров по изготовлению, сборке и ремонту мебели среди частных исполнителей и небольших мастерских, показала аналитика Авито Услуг

По данным аналитиков платформы Авито Услуги, спрос на услуги в сегменте сборки и ремонта мебели в этом сентябре вырос на 60% по сравнению с сентябрем прошлого года. Сборку мебели стали искать в два раза чаще (+88%), ремонтом и изготовлением мебели на заказ стали интересоваться в полтора раза чаще (+57% и +54% соответственно). Это произошло на фоне бума переездов (этим летом спрос на услуги по переезду вырос на 52% по сравнению с летом 2022 года) и ремонта (+71%) в России.

Светлана Филимонова, руководитель категории «Ремонт и строительство» на Авито Услугах: 

«Ландшафт мебельного рынка изменился, и заказчики переориентировались на локальных мастеров и производства. При этом зачастую стоимость работ у частника или компании малого и среднего бизнеса может быть дешевле, чем в мебельных салонах. Гибкость ценового предложения в небольших мастерских и у частных предпринимателей обеспечивается за счет возможности изготавливать мебель под индивидуальный запрос. Мебельные мастера чутко чувствуют спрос и наращивают мощности под него: количество предложений по изготовлению мебели выросло на 9% год к году, по сборке — на 3%, по ремонту — на 22%».

В прошлом месяце россияне стали обращаться к мастерам, занимающимся изготовлением мебели под индивидуальный заказ, в полтора раза (+54%) чаще, чем годом ранее. Среди наиболее популярных запросов на Авито Услугах: изготовление диванов, кресел и шкафов до комплексного изготовления кухонь и спален. Больше всего интерес к изготовлению мебели на заказ в этом году вырос в крупных городах страны — в Москве (+188%), Казани (+112%) и Санкт-Петербурге (+98%). Следом идут Самара (+89%), Иркутск (+86%), Краснодар (+81%), Хабаровск (+78%) и Воронеж (+71%).

Изменение мебельного рынка и рост доступности услуг частных мастеров подстегнули и рост спроса на сборку ранее купленной мебели. Интерес к этой услуге вырос на 88% — больше, чем на остальные услуги в сегменте. Лидерами роста спроса на сборку мебельных изделий стали Екатеринбург (+189%), Томск (+165%) и Новосибирск (+161%). Сильнее, чем в других городах, вырос спрос на сборку мебели также в Уфе (+159%), Санкт-Петербурге (+141%), Москве (+134%), Хабаровске (+121%), Улан-Удэ (+118%) и Казани (+118%).

Россияне стали бережнее относиться и к уже имеющейся мебели. Спрос на услуги, связанные с перешивкой, реставрацией, восстановлением — ремонтом мебели в целом вырос на 57% по всей стране. Больше всего интерес к ремонту своей мебели вырос в Хабаровске (+125%), Рязани (115%) и Уфе (103%). К этим городам по росту спроса на ремонт мебели приблизились Москва (+96%), Новосибирск (+86%), Томск (83%), Казань (+79%), Тольятти (+75%) и Ярославль (+75%). 

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