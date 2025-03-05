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Россияне перед 8 марта стали тратить больше денег на уход за собой

5 марта 2025 09:46
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Россияне перед 8 марта стали тратить больше денег на уход за собой

В преддверии Международного женского дня россияне нарастили объем трат на покупку косметики и посещение салонов красоты. Суммы, выделенные на эти цели, выросли на 20% и 17% по сравнению с показателями аналогичного периода в 2024-м, а средние чеки — на 5% (884 рубля) и 9% (1368 рублей) соответственно. Это следует из данных Почта Банка, с которыми ознакомились «Известия» 5 марта.

Также россияне на 9% чаще стали посещать массажные кабинеты, спа и клубы здоровья. При этом объем трат вырос на 14%, а средний чек — на 12%, до 1995 рублей.

По оценке кредитной организации, это связано со стремлением россиян планировать на предпраздничный период визиты в салоны красоты и омолаживающие процедуры. В это же время наблюдается сезонный всплеск затрат на декоративную косметику, шампуни, маски и прочие уходовые средства.

 

Ранее, 1 марта, сообщалось, что наиболее выгодным подарком 46% опрошенных женщин назвали деньги или сертификаты в любимые магазины, салоны и клиники. Еще 25% отдали предпочтение дорогим ювелирным украшениям, дизайнерским вещам, нишевой парфюмерии и другим предметам роскоши. Курсы, подписки на полезные сервисы и бизнес-книги заинтересовали 17% респондентов, тогда как техника и бытовые приборы набрали только 12% голосов, говорилось в результатах исследования финансового маркетплейса «Выберу.ру».

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