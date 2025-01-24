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Россияне купили более 100 тонн мандаринов в новогодние праздники

24 января 2025 11:05
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Россияне купили более 100 тонн мандаринов в новогодние праздники

Купер изучил, сколько россияне купили мандаринов в первую неделю 2025 года и в каких регионах был наибольший спрос на цитрусовые. А врач-эндокринолог медицинской компании СберЗдоровье Дарья Пронина рассказала об их пользе и рекомендациях по употреблению.

За длинные январские выходные россияне заказали 108 тонн мандаринов. Москва — лидер среди городов. В столице купили 30 тонн цитрусов. На втором месте — Санкт-Петербург (10 тонн), на третьем — Екатеринбург (3,2 тонны). В пятерку городов также вошли Краснодар (2,3 тонны) и Казань (1,6 тонны мандаринов).

Врач СберЗдоровья отметила, что мандарины полезны для здоровья благодаря большому содержанию витамина С, калия, антиоксидантов и клетчатки. Кроме того, это низкокалорийный  продукт: в 100 граммах содержится примерно 38 калорий.

Врач-эндокринолог медицинской компании СберЗдоровье Дарья Пронина:

«В мандаринах немало пользы для организма, особенно если помнить некоторые рекомендации. Так, не следует употреблять их на голодный желудок из-за высокого уровня их кислотности, а также желательно не превышать количество съеденных фруктов — оптимальная доза составляет 2-3 штуки в день. У некоторых людей может быть аллергия на цитрусовые, поэтому следует начинать есть мандарины с небольшого количества и следить за реакцией организма. 

При наличии проблем с желудочно-кишечным трактом употребление мандаринов может вызвать обострение, а при сахарном диабете — повышение глюкозы в крови, поэтому людям с такими заболеваниями следует включать цитрусы в меню с осторожностью».

Мандарины — часть здорового рациона, но не стоит забывать, что для полноценного питания важно разнообразие, поэтому ежедневные приёмы пищи должны включать и другие фрукты, овощи, крупы, белки и полезные жиры.

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