Россияне изменили отношение к игристому вину

Спрос россиян на игристое в 2025 году снизился, рассказал винодел Евгений Стржалковский в беседе с Lenta.ru. Он добавил, что в 2026 году среди покупателей будет заметно преобладать белое вино.

Любимое многими игристое в прошлом году после почти восьми лет роста показало отрицательную динамику. Если сравнивать показатели 2025 и 2024 годов, то продажи сократились почти на четыре процента, — уточнил эксперт.

Стржалковский отметил, что среди игристых вин остаются позиции, интерес к которым растет. По его словам, это «дозаж зеро», «экстра брют» и «брют»: покупатели все чаще выбирают напитки с низким содержанием сахара. Специалист также выделил отдельный тренд на розовые игристые вина, которые подходят к большому количеству блюд, пишет Ньюс.ру.