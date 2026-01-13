Россиянам назвали дату Пасхи в 2026 году

В 2026 году Пасха, Светлое Христово Воскресение, будет отмечаться 12 апреля, согласно церковному календарю. Праздник посвящен воскресению Иисуса Христа. Этот день символизирует торжество жизни над смертью, духовное обновление и надежду на спасение.

Дата Пасхи меняется каждый год. Ее расчет ведется по лунно-солнечному календарю. Праздник приходится на первое воскресенье после весеннего полнолуния. Это полнолуние должно наступить после дня весеннего равноденствия, которое традиционно отмечается 21 марта, пишет Ньюс.ру.