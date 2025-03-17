Я нашел ошибку
Главные новости:
Из-за загрязнения, в том числе бензином и химическими средствами, смываемыми с кузова.
Россиянам грозит солидный штраф за мытье машины в неположенном месте
Применяют методику Понсети в лечении врожденной косолапости у детей и методику Доббса для лечения детей с вертикальной таранной костью.
Специалисты больницы Н.Н. Ивановой применяют современные методики для лечения врожденных патологий у детей
При этом Бессараб отметила, что в будущем введение четырехдневной рабочей недели возможно.
Депутат Бессараб: четырехдневная рабочая неделя в РФ маловероятна еще семь лет
Самарскую область на турнире по следж-хоккею представили хоккеисты из Самары и Тольятти: игроки «Лады-следж» и «ЦСК ВВС-следж».
Сборная Самарской области по следж-хоккею - бронзовый призер «Кубка защитников Отечества»
Награды передал родным и близким военнослужащих председатель Правительства Самарской области Михаил Смирнов.
В Правительстве Самарской области родным погибших бойцов СВО передали ордена Мужества
Чай в российских магазинах подорожает минимум на 15–20%.
Россиян предупредили о резком подорожании чая в 2025 году
Игорь Комаров принял участие в заседании Ассоциации законодательных органов власти.
Игорь Комаров: «Во всех 14 регионах округа реализуется нацпроект «Беспилотные авиационные системы»
Организована доследственная проверка по факту гибели рабочего на строительном объекте.
В Самаре при работе на грузоподъемном кране на рабочего упала металлическая опалубка
Наверх
Самара  +2 °C, Тольятти  +1 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 85.57
-1.05
EUR 93.61
-0.65
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
20 марта самарский зоопарк приглашает на День лягушки
В Самаре в Музее Эльдара Рязанова пройдет первая встреча цикла лекций «Страницы из жизни Страны Советов»
Х губернский фестиваль самодеятельного народного творчества «Рожденные в сердце России»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Россиянам грозит солидный штраф за мытье машины в неположенном месте

17 марта 2025 21:20
116
Из-за загрязнения, в том числе бензином и химическими средствами, смываемыми с кузова.

В России запретили мыть автомобили в определенных зонах из-за загрязнения, в том числе бензином и химическими средствами, смываемыми с кузова, пишет "Газета.Ru". Список запрещенных мест перечислил автоюрист Лев Воропаев:

- водоохранные зоны водоемов,
- лесные массивы,
- на дворовых и прилегающих к ним территориях,
- на детских и спортивных площадках,
- в парках и скверах,
- на землях сельскохозяйственного назначения,
- в местах, где это может создать нарушение норм благоустройства,
- на территории всего города за пределами специальных моечных комплексов.

Штраф для граждан составляет 1 тыс. руб., для должностных лиц — 30 тыс. руб., для юрлиц — 100 тыс. руб. Если нарушение произошло в лесу, то санкции будут значительнее: от 4,5 тыс. до 300 тыс. руб. Если речь идет об организации, она может нарваться на ограничение деятельности на период до трех месяцев.

 

Фото:  freepik.com

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Гостей региона заинтересовали возможности, созданные для инвесторов в ОЭЗ.
17 марта 2025  14:09
Делегация Мордовии познакомилась с работой предприятий и инвестплощадок Самарской области
255
В Самарской области участники СВО и члены их семей могут пользоваться проездной картой «Zа Победу!»
17 марта 2025  12:59
В Самарской области участники СВО и члены их семей могут пользоваться проездной картой «Zа Победу!»
311
Врио главы Куйбышевского района Самары проведет прямой эфир с жителями
17 марта 2025  10:14
Врио главы Куйбышевского района Самары проведет прямой эфир с жителями
287
Вячеслав Федорищев поздравил с праздником работников бытового обслуживания населения и ЖКХ
16 марта 2025  11:43
Вячеслав Федорищев поздравил с праздником работников бытового обслуживания населения и ЖКХ
583
Глава региона отметил, что в рамках визита министра строительства и ЖКХ РФ были обсуждены ключевые вопросы, связанные с капитальным строительством и развитием жилищного сектора.
15 марта 2025  15:03
Вячеслав Федорищев: "Работы возобновляются, будут идти полным ходом, метро будет достроено".
709
Весь список