Россиянам грозит солидный штраф за мытье машины в неположенном месте

116

В России запретили мыть автомобили в определенных зонах из-за загрязнения, в том числе бензином и химическими средствами, смываемыми с кузова, пишет "Газета.Ru". Список запрещенных мест перечислил автоюрист Лев Воропаев:



- водоохранные зоны водоемов,

- лесные массивы,

- на дворовых и прилегающих к ним территориях,

- на детских и спортивных площадках,

- в парках и скверах,

- на землях сельскохозяйственного назначения,

- в местах, где это может создать нарушение норм благоустройства,

- на территории всего города за пределами специальных моечных комплексов.



Штраф для граждан составляет 1 тыс. руб., для должностных лиц — 30 тыс. руб., для юрлиц — 100 тыс. руб. Если нарушение произошло в лесу, то санкции будут значительнее: от 4,5 тыс. до 300 тыс. руб. Если речь идет об организации, она может нарваться на ограничение деятельности на период до трех месяцев.

Фото: freepik.com