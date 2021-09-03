Россиян ждут «климатические качели» в сентябре

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В сентябре на территории Центральной России будет как заметное похолодание, так и практически бабье лето. Об этом в пятницу, 3 сентября, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, передают "Известия".

«С каждым днем в тыл ныряющих североатлантических циклонов будут поступать всё более студеные воздушные массы. Соответственно, первая семидневка будет очень холодной — на пять градусов ниже положенной нормы», — сказал метеоролог в беседе с телеканалом «Звезда».

Температура начнет соответствовать климату только ближе к середине месяца. Вторая половина сентября будет более благополучной.

«Климатические качели» возьмут обратный ход. Среднесуточная температура воздуха в середине сентября вернется в свое климатическое русло. Это ночью +5–10, днем +17–18 градусов. Ну и после чего третья и четвертая недели станут даже теплее многолетних показателей с превышением на 0,5–1 градус и общим количеством осадков 60–70%», — спрогнозировал Тишковец.

Скорее всего, именно во второй половине сентября случится классическое бабье лето, считает Тишковец.

Фото: "Известия"/Константин Кокошкин