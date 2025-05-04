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Россиян за незарегистрированную теплицу с фундаментом ждет штраф

4 мая 2025 11:33
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Россиян за незарегистрированную теплицу с фундаментом ждет штраф

С 2025 года владельцы дачных участков обязаны соблюдать обновленные требования к капитальным постройкам, к которым могут относиться и теплицы. Об обновленных требованиях рассказал юрист Илья Русяев.

«Если конструкция установлена на фундамент, оснащена стационарными системами полива, отопления, освещения, а также имеет жесткую связь с землей — например, через бетонные дорожки или крепления, — ее могут включить в перечень объектов, подлежащих регистрации», — передает слова Русяева Lenta.ru. Юрист добавил, что капитальными могут признаваться даже теплицы, если они установлены на фундамент и имеют стационарные коммуникации. При отказе от оформления постройку могут демонтировать по решению суда.

Владельцам садовых участков также следует проверить посадки на наличие запрещенных растений и грибов, так как их выращивание грозит крупными штрафами или уголовной ответственностью. Об этом предупредил директор департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков.

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