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Россиян предупредили об ответственности за выращивание на даче запрещенных растений

1 апреля 2024 13:33
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Россиян предупредили об ответственности за выращивание на даче запрещенных растений

Депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин 1 апреля рассказал в беседе с «Известиями» об ответственности за выращивание на даче запрещенных растений.

По словам парламентария, все запрещенные растения закреплены в постановлении правительства Российской Федерации «Об утверждении перечня растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества…», и регулярно список этих растений дополняется.

«В этот перечень входят ипомея трехцветная, борщевик Сосновского, мак-самосейка и снотворный, психотрия зеленая, шалфей предсказателей, мята полевая, овес пустой, заразиха ветвистая, конопля, кокаиновый куст, волчеягодник смертельный, а также грибы любого вида, содержащие псилоцибин и псилоцин. Многие из этих растений вполне симпатичные, и садоводы не спешат их уничтожать. Однако они могут быть смертельно опасны. Ряд этих растений при отравлении быстро поражает органы, а многие вещества в этих растениях и грибах психотропные и наркотические, и их достаточно потрогать или подышать воздухом, когда косят эти культуры, чтобы получить сильнейшее отравление. А вот для детей, аллергиков и животных это смертельно опасно, даже если просто находиться рядом долгое время. Например, спишь с открытым окном, а у окна произрастает опасное растение», — предупредил он.

Важно вовремя вызывать специализированные службы и уничтожать эти растения, так как делать это самостоятельно неэффективно и опасно, указал Чаплин.

«Например, вырубка борщевика абсолютно ни к чему не приведет — он вырастет снова. Штраф за борщевик для граждан — до 5 тыс. рублей, для должностных лиц — до 50 тыс. рублей. За другие опасные растения в зависимости от вреда — от 15 тыс. до 20 тыс. рублей. А вот за психотропные и наркотические растения штраф может быть до 300 тыс. рублей или даже лишение свободы сроком до двух лет. Но законодательство пересматривают, Госдума рассмотрела законопроект об ужесточении ответственности для граждан, то есть обычных садоводов, штраф может составить до 50 тыс. рублей. Пока изменений нет, садоводы заплатят 5 тыс. рублей за невырубку борщевика на участке», — заключил депутат.

Фото: pxhere.com

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