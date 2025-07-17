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Россиян предупредили о рисках отравлений в летних кафе

17 июля 2025 09:12
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Россиян предупредили о рисках отравлений в летних кафе

Число пищевых отравлений увеличивается с началом сезона летних веранд. Об этом руководитель Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества Елена Спеценко рассказала в среду, 16 июля.

По словам эксперта, основная проблема летних кафе — нарушение температурного режима хранения продуктов, пишут "Известия".

«В жару мясные и рыбные блюда, молочные продукты и салаты с майонезной заправкой становятся идеальной средой для размножения патогенных микроорганизмов. Безопасный срок хранения таких продуктов на открытом воздухе сокращается в разы», — объяснила Спеценко в разговоре с Lenta.Ru.

Она добавила, что еще одна проблема таких заведений — качество льда, используемого в напитках. Чаще всего на предприятиях питания забывают о необходимости проведения производственного контроля в отношении льда для приготовления напитков, а также о качественной мойке и дезинфекции ледогенераторов, указала эксперт. Это может также привести к отравлению, отметила Спеценко.

«Дополнительный фактор риска — это уличная грязь, которая оседает на продуктах и посуде. На открытых верандах, расположенных вдоль оживленных улиц, в еду попадают выхлопные газы, дорожная пыль и другие загрязнители. Это опасно, когда пища остается неприкрытой даже в течение нескольких минут», — предупредила специалист.

В свою очередь, лектор Общества «Знание», диетолог-нутрициолог Екатерина Панкова отметила, что в жару лучше отказаться от жирного мяса и фастфуда, так как на их переваривание организму требуется много энергии, что может привести к внутреннему перегреву, передает НСН.

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