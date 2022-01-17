Я нашел ошибку
Главные новости:
Курс рассчитан на сотрудников и клиентов Сбера, а также пользователей, интересующихся темой исламских финансов.
Сбер запустил обучающий курс по теме исламского финансирования
Рассмотрение документа, предусматривающего введение сертификатов в общественных местах, отложили.
«Омикрон» как новый вызов: самарские врачи поддержали перенос рассмотрения закона о сертификатах здоровья
При регулярном недосыпе снижается иммунитет, в организме накапливаются гормоны стресса, ухудшается общее состояние организма.
Диетолог перечислила вызывающие бессонницу продукты
Работают КРУГЛОСУТОЧНЫЕ прививочные кабинеты.
Жителей региона приглашают пройти вакцинацию от COVID-19
22 и 23 января волжане проведут заключительный тур регулярного сезона.
ВК «Нова» одержал две победы на выезде в Тюмени
Россиян предупредили, что теперь нельзя хранить на балконе
Россиян предупредили, что теперь нельзя хранить на балконе
Еще 339 жителей Самарской области заболели коронавирусом
Еще 339 жителей Самарской области заболели коронавирусом
Россияне с ограничениями по здоровью смогут автоматически получать компенсации по ОСАГО
Россияне с ограничениями по здоровью смогут автоматически получать компенсации по ОСАГО
Наверх
Самара  -6 °C, Тольятти  -6 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 75.77
1.2
EUR 86.89
1.43
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
17 января в Самарской области стартует ежегодная акция «Студенческий десант»
С сегодняшнего дня и все выходные в регионе пройдут широкомасштабные рейды ГИБДД 
В Самаре состоится лекторий "Герои и антигерои "Нового Голливуда”"
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Россиян предупредили, что теперь нельзя хранить на балконе

17 января 2022 14:02
127
Россиян предупредили, что теперь нельзя хранить на балконе

 С 1 марта изменится правовое регулирование эксплуатации и содержания балконов в многоквартирных домах, пояснила в беседе с агентством "Прайм" адвокат Елена Кудерко. По ее словам, это произойдет по причине вступления в силу приказа Минстроя России от 14.05.2021 N 292/пр "Об утверждении правил пользования жилыми помещениями".

Во-первых, по словам эксперта, к общему имуществу многоквартирного дома будет относиться не сам балкон, а лишь балконная плита (несущая конструкция самого балкона), соответственно, ремонт козырька балкона, ограждения, парапета в расходы по содержанию и капитальному ремонту дома включаться не будут, собственник каждой квартиры с 1 марта 2022 года будет оплачивать это за свой счет. 

"На собственника квартиры неизменно распространяются все законодательные ограничения, связанные с эксплуатацией балкона", — подчеркнула юрист. Он обязан соблюдать требования к внешнему виду балкона, поддерживая общую стилистику внешнего вида многоквартирного дома. Это касается остекления, цветовых и стилистических решений оформления как парапетов, так и внутренних стен балкона.

Неизменными, по словам адвоката, остаются требования о запрете захламления балконов. 

"Пожарные нормативы запрещают хранить на балконе горюче-смазочные, взрывоопасные, иные легковоспламеняющиеся вещества, как потенциальные источника самовозгорания. Также запрещается хранить на балконах тяжеловесную мебель, бытовую технику, устанавливать без крепления к стене фасада здания (т.е. на пол) кондиционеры", — предупредила Кудерко.

Собеседница агентства добавила, что цветник на балконе может быть только с внутренней стороны балкона, если при строительстве зданий не предусмотрены специальные крепления для поддонов с землей. Аналогичные правила распространяются и на оборудование для сушки белья, которое может располагаться лишь с внутренней стороны балкона, резюмировала специалист.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Еще 339 жителей Самарской области заболели коронавирусом
17 января 2022  13:54
Еще 339 жителей Самарской области заболели коронавирусом
106
В Самаре стартовал отбор общественных территорий для благоустройства в 2023 году
17 января 2022  13:23
В Самаре стартовал отбор общественных территорий для благоустройства в 2023 году
130
В Самаре 29 и 30 января состоится ежегодный лыжный марафон «Сокольи горы»
17 января 2022  13:07
В Самаре 29 и 30 января состоится ежегодный лыжный марафон «Сокольи горы»
138
В Тольятти впервые проходит первенство России по фехтованию
17 января 2022  09:54
В Тольятти впервые проходит первенство России по фехтованию
200
Снова рост заболеваемости: еще 376 жителей Самарской области заболели коронавирусом
16 января 2022  13:56
Снова рост заболеваемости: еще 376 жителей Самарской области заболели коронавирусом
594
Весь список