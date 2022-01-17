Россиян предупредили, что теперь нельзя хранить на балконе

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С 1 марта изменится правовое регулирование эксплуатации и содержания балконов в многоквартирных домах, пояснила в беседе с агентством "Прайм" адвокат Елена Кудерко. По ее словам, это произойдет по причине вступления в силу приказа Минстроя России от 14.05.2021 N 292/пр "Об утверждении правил пользования жилыми помещениями".

Во-первых, по словам эксперта, к общему имуществу многоквартирного дома будет относиться не сам балкон, а лишь балконная плита (несущая конструкция самого балкона), соответственно, ремонт козырька балкона, ограждения, парапета в расходы по содержанию и капитальному ремонту дома включаться не будут, собственник каждой квартиры с 1 марта 2022 года будет оплачивать это за свой счет.

"На собственника квартиры неизменно распространяются все законодательные ограничения, связанные с эксплуатацией балкона", — подчеркнула юрист. Он обязан соблюдать требования к внешнему виду балкона, поддерживая общую стилистику внешнего вида многоквартирного дома. Это касается остекления, цветовых и стилистических решений оформления как парапетов, так и внутренних стен балкона.

Неизменными, по словам адвоката, остаются требования о запрете захламления балконов.

"Пожарные нормативы запрещают хранить на балконе горюче-смазочные, взрывоопасные, иные легковоспламеняющиеся вещества, как потенциальные источника самовозгорания. Также запрещается хранить на балконах тяжеловесную мебель, бытовую технику, устанавливать без крепления к стене фасада здания (т.е. на пол) кондиционеры", — предупредила Кудерко.

Собеседница агентства добавила, что цветник на балконе может быть только с внутренней стороны балкона, если при строительстве зданий не предусмотрены специальные крепления для поддонов с землей. Аналогичные правила распространяются и на оборудование для сушки белья, которое может располагаться лишь с внутренней стороны балкона, резюмировала специалист.