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Российские сторожевые корабли открыли предупредительную стрельбу по курсу британского эсминца

23 июня 2021 14:52
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Кроме того, российский бомбардировщик Су-24М выполнил предупредительное бомбометание для остановки нарушения российской государственной границы в Черном море.

Пограничные сторожевые корабли были вынуждены открыть предупредительную стрельбу, чтобы прекратить нарушение госграницы России эсминцем Великобритании Defender у берегов Крыма. Об это в среду сообщили в Минобороны РФ, передает ТАСС.

"В 12:06 и 12:08 пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, эсминец был предварительно предупрежден о применении оружия в случае нарушения государственной границы РФ. "На предупреждение не отреагировал", - уточнили в Минобороны.

Кроме того, российский бомбардировщик Су-24М выполнил предупредительное бомбометание для остановки нарушения российской государственной границы в Черном море.

"В 12:19 самолет Су-24М выполнил предупредительное бомбометание (4 ОФАБ-250) по курсу движения эсминца УРО Defender, - сказали в российском военном ведомстве.

 

Фото:   Эрик Романенко/ТАСС

Теги: нарушение госграницы британский эсминец

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