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В операции, которая проводится уже 15-й год, принимают участие более 100 стран.
Российские полицейские приняли участие в очередном этапе международной полицейской операции Интерпола «Пангея»
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Российские полицейские приняли участие в очередном этапе международной полицейской операции Интерпола «Пангея»

21 июля 2022 21:37
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В операции, которая проводится уже 15-й год, принимают участие более 100 стран.

"Российские полицейские приняли участие в очередном этапе международной полицейской операции Интерпола «Пангея».

Ее целью является объединение усилий в противодействии преступлениям, связанным с интернет-торговлей незарегистрированными, фальсифицированными и недоброкачественными лекарствами, биологически активными добавками и медицинскими изделиями.

В операции, которая проводится уже 15-й год, принимают участие более 100 стран. Задействуются правоохранительные и контролирующие ведомства, координатором выступает Национальное центральное бюро Интерпола МВД России.

Проводится мониторинг ситуации с продажей фальсификата, выявление криминальных фармацевтических сетей и пресечение их деятельности, выстраивание дальнейшей линии борьбы с указанными видами преступлений.

В течение последних двух лет очевидна тенденция к увеличению количества преступлений в фармацевтической сфере, обусловленная пандемией COVID-19. Также наблюдался рост спроса на лекарственные средства, которые нечистоплотные продавцы и нелегальные сети рекламируют как способные в кратчайший срок дать желаемый эффект. При этом такие препараты зачастую не зарегистрированы должным образом и не прошли исследования на безопасность.

Итогом межведомственного сотрудничества стало возбуждение 255 уголовных дел по фактам реализации сильнодействующих веществ, а также оформления сертификатов о вакцинации от новой коронавирусной инфекции COVID-19 за денежное вознаграждение. Задержано 86 граждан, причастных к противоправной деятельности.

С целью перекрытия межгосударственных и межрегиональных каналов поставки рецептурных препаратов проведена проверка более 750 тысяч международных почтовых отправлений, из которых 83 содержали сильнодействующие вещества и были задержаны для проведения процессуальных действий. В ходе мониторинга сети Интернет выявлено около восьми тысяч ресурсов, содержащих запрещенную информацию.

В частности, сотрудниками НЦБ Интерпола МВД России в координационный штаб Генерального секретариата Интерпола передана информация о более чем 1500 интернет-сайтов, имеющих регистрацию за рубежом, которые в нарушение действующего российского законодательства предлагают к продаже лекарственные средства, БАДы и медицинские изделия.

Направлены письма в Федеральную службу по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций с целью ограничения доступа к информационным ресурсам, содержащим противоправный контент. Это, в частности, предложения розничной продажи незарегистрированных лекарственных препаратов для лечения больных с гепатитом В и С, ВИЧ-инфекцией, онкологическими заболеваниями, незарегистрированных противовирусных лекарств и препаратов, применяемых в косметологии, продажи дистанционным способом лекарственных средств, отпускаемых по рецепту, и средств для медикаментозного прерывания беременности.

В ходе операции пресечена противоправная деятельность членов организованной группы, организовавших продажу фальсифицированных биологически активных добавок. Установлен индивидуальный предприниматель, наладивший производство и сбыт в учреждения здравоохранения фальсифицированных медицинских изделий – стоматологических протезов.

В ряде регионов выявлены организации, осуществляющие медицинскую деятельность без соответствующей лицензии и оказывающие услуги с использованием незарегистрированных медицинских изделий и препаратов. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел", - сообщила Официальный Представитель МВД России Ирина Волк.

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