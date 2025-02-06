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Наибольшее количество фальсификата среди молочной продукции выявили в сливочном масле, сообщил руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт, передает РИА Новости.

"К сожалению, прошлый год показал, что наибольшее количество фальсификации — это в сливочном масле", — заявил он на Всероссийском съезде производителей и переработчиков молока в рамках "Продэкспо — 2025".

По словам Данкверта, в 2024-м Россельхознадзор вместе с Федеральной налоговой службой сделали первые шаги в использовании системы, позволяющей ФНС получать результаты лабораторных исследований, чтобы доначислять налоги тем предприятиям, которые недоплачивали их при использовании растительных жиров.

Глава ведомства также отметил, что в прошлом году Россия увеличила импорт молочной продукции на 100 тысяч тонн, из которых 94 процента пришлись на Белоруссию.

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