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Росреестр СО: коротко о будущем. Национальная система пространственных данных

31 января 2025 17:59
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Самарская область стала одним из пилотных регионов, реализующих на территории региона федеральную программу НСПД.

Самарская область стала одним из пилотных регионов, реализующих на территории региона федеральную программу «Национальная система пространственных данных» (НСПД).

В рамках реализации проекта НСПД на федеральном уровне создаётся единый геоинформационный ресурс, объединяющий на единой цифровой платформе множество различных пространственных данных ведомственных информационных систем в сфере недвижимости.

В свою очередь, Управлением Росреестра по Самарской области, совместно с региональными органами государственной власти и местного самоуправления, на систематической основе проводится работа по актуализации данных о недвижимости в регионе, являющихся основой для создания такого  геоинформационного ресурса.

«Отметим, что это глобальный проект Всероссийского масштаба, который содержит данные информационных систем в сфере недвижимости, как федерального, так и регионального уровня. Платформа НСПД в том числе включает сведения по территориальному планированию, градостроительному зонированию, проектной документации о существующих и планируемых объектах недвижимости. Уже доступны данные о границах муниципальных районов, населенных пунктов, а также о границах территориальных зон и зон с особыми условиями использования территорий. На данный момент эти сведения имеют наибольший практический интерес со стороны пользователей», – уточняет Вадим Владиславович Маликов, руководитель самарского Росреестра.

Для пользователей уже доступно 15 сервисов, призванных в первую очередь упростить процедуры, связанные с оформлением  прав на недвижимость жителями нашей области. Росреестр продолжает работу по улучшению существующих сервисов и разработке новых.

Одними из самых востребованных сервисов этого проекта стали «Земля просто» и «Градопроработка онлайн».

Сервис «Земля просто» облегчает поиск свободных участков для застройки. Даже если у выбранного участка отсутствуют координаты, пользователь может нарисовать границы на картографической основе и сформировать документы, необходимые для обращения в уполномоченные органы для приобретения прав на участок.

«Градпроработка онлайн» — это цифровая градостроительная платформа, позволяющая в онлайн-режиме получить информацию о потенциале земельного участка с точки зрения его оборотоспособности и возможности приобретения на том или ином виде права, виде его разрешённого использования, наличии либо отсутствии градостроительных ограничений, зон с особыми условиями использования территорий и т.д.  

Сервис помогает при планировании строительства, рассмотрении вопроса покупки земельного участка. Для получения данных достаточно ввести в поисковой строке кадастровый номер участка. 

На сегодняшний день геоинформационный портал НСПД представляет собой многофункциональный, очень важный  инструмент, который позволяет в режиме реального времени и на расстоянии, не покидая своего компьютера или смартфона, получить исчерпывающую и достоверную информацию об интересующих территориях и недвижимости. Этот ресурс включает не только информацию кадастра недвижимости, но и иные пространственные данные из информационных систем таких организаций, как Рослесхоз, Росводресурсы, Минприроды РФ, Роснедра, Минстрой РФ, Минсельхоз и других федеральных органов исполнительной власти.

 

Фото:   Управление Росреестра по Самарской области

Теги: Самара

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