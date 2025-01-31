Росреестр СО: коротко о будущем. Национальная система пространственных данных

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Самарская область стала одним из пилотных регионов, реализующих на территории региона федеральную программу «Национальная система пространственных данных» (НСПД).

В рамках реализации проекта НСПД на федеральном уровне создаётся единый геоинформационный ресурс, объединяющий на единой цифровой платформе множество различных пространственных данных ведомственных информационных систем в сфере недвижимости.

В свою очередь, Управлением Росреестра по Самарской области, совместно с региональными органами государственной власти и местного самоуправления, на систематической основе проводится работа по актуализации данных о недвижимости в регионе, являющихся основой для создания такого геоинформационного ресурса.

«Отметим, что это глобальный проект Всероссийского масштаба, который содержит данные информационных систем в сфере недвижимости, как федерального, так и регионального уровня. Платформа НСПД в том числе включает сведения по территориальному планированию, градостроительному зонированию, проектной документации о существующих и планируемых объектах недвижимости. Уже доступны данные о границах муниципальных районов, населенных пунктов, а также о границах территориальных зон и зон с особыми условиями использования территорий. На данный момент эти сведения имеют наибольший практический интерес со стороны пользователей», – уточняет Вадим Владиславович Маликов, руководитель самарского Росреестра.

Для пользователей уже доступно 15 сервисов, призванных в первую очередь упростить процедуры, связанные с оформлением прав на недвижимость жителями нашей области. Росреестр продолжает работу по улучшению существующих сервисов и разработке новых.

Одними из самых востребованных сервисов этого проекта стали «Земля просто» и «Градопроработка онлайн».

Сервис «Земля просто» облегчает поиск свободных участков для застройки. Даже если у выбранного участка отсутствуют координаты, пользователь может нарисовать границы на картографической основе и сформировать документы, необходимые для обращения в уполномоченные органы для приобретения прав на участок.

«Градпроработка онлайн» — это цифровая градостроительная платформа, позволяющая в онлайн-режиме получить информацию о потенциале земельного участка с точки зрения его оборотоспособности и возможности приобретения на том или ином виде права, виде его разрешённого использования, наличии либо отсутствии градостроительных ограничений, зон с особыми условиями использования территорий и т.д.

Сервис помогает при планировании строительства, рассмотрении вопроса покупки земельного участка. Для получения данных достаточно ввести в поисковой строке кадастровый номер участка.

На сегодняшний день геоинформационный портал НСПД представляет собой многофункциональный, очень важный инструмент, который позволяет в режиме реального времени и на расстоянии, не покидая своего компьютера или смартфона, получить исчерпывающую и достоверную информацию об интересующих территориях и недвижимости. Этот ресурс включает не только информацию кадастра недвижимости, но и иные пространственные данные из информационных систем таких организаций, как Рослесхоз, Росводресурсы, Минприроды РФ, Роснедра, Минстрой РФ, Минсельхоз и других федеральных органов исполнительной власти.

Фото: Управление Росреестра по Самарской области