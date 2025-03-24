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Росреестр СО: изменения в законе о «Материнском капитале»

24 марта 2025 14:15
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В России продолжает действовать госпрограмма финансовой поддержки семей - «Материнский капитал».

В России продолжает действовать госпрограмма финансовой поддержки семей - «Материнский капитал». О важных изменениях, вступивших в силу в 2025 году, касающихся Материнского (семейного) капитала (далее - МСК) информирует самарский Росреестр.

В частности, на маткапитал могут рассчитывать лица, имеющие гражданство Российской Федерации на момент рождения ребенка. Ребенок также должен являться гражданином Российской Федерации по рождению. Исключения сделаны только для жителей новых регионов.

Кроме того, при покупке жилого дома (части жилого дома) с помощью средств материнского капитала необходимо подтвердить, что оно пригодно для проживания. К заявлению на распоряжение материнским капиталом на покупку жилого помещения, являющегося жилым домом (частью жилого дома), в том числе домом блокированной застройки, нужно приложить заключение о его соответствии требованиям, предъявляемым к жилому помещению, и его пригодности для проживания. В качестве такого заключения Социальный фонд рекомендует принимать во внимание заключение об оценке соответствия помещения (многоквартирного дома) требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 г. №47.

Подать заявление на использование маткапитала можно, когда ребенку исполнится три года. Исключением из этого правила является уплата первоначального взноса, погашение основного долга и уплата процентов по кредитам, на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.

Доли в праве собственности на жилое помещение, приобретенное с использованием средств МСК, определяются исходя из равенства долей родителей и детей на средства МСК, а не на все средства, за счет которых было приобретено жилое помещение.

 

Фото предоставлено Управлением Росреестра по Самарской области

Теги: Самара

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