В Самарской области стартовал второй этап приёма заявок для привлечения бизнеса к реализации проектов по комплексному развитию сельских территорий.
Бизнес региона может стать соинвестором развития села и получить инвестиционный налоговый вычет
В Самаре врачи и пациенты с пересаженными органами сыграли товарищеский матч
Роспотребнадзор объявляет о старте масштабного просветительского проекта Лекторий «Санпросвет»
Прогноз "Позитивный": аналитики отметили устойчивое развитие Самарской области
Китайские ученые внедрили животноподобного робота в стадо малоизученных антилоп на Тибетском нагорье
Дата возобновления энергоснабжения котельных МП «Инженерная служба» остается неопределенной
В Самарской области полным ходом идет Всероссийская акция «Школа информационной безопасности»
Дорожная авария с подростком в машине произошла в Сергиевском районе
Роспотребнадзор объявляет о старте масштабного просветительского проекта Лекторий «Санпросвет»

13 августа 2025 13:58
78
Управление Роспотребнадзора по Самарской области информирует, что Роспотребнадзор объявляет о старте масштабного просветительского проекта Лекторий «Санпросвет», направленного на повышение уровня информированности граждан об основных инструментах профилактики инфекционных заболеваний, а также на укрепление в общественном сознании чувства ответственности за здоровье свое и окружающих.

Проект запускается в рамках реализации коммуникационной стратегии «Санпросвет», федерального проекта «Санитарный щит страны – безопасность для здоровья (предупреждение, выявление, реагирование)».

Активность предусматривает проведение очных образовательно-просветительских лекций, охватывающих все группы населения, с максимально широкой географией – за счет подключения территориальных управлений Роспотребнадзора.

В мероприятиях примут участие эксперты ведомства и региональные партнеры, включая добровольческие и общественные организации такие как: «Волонтеры-медики», «Движение первых» и другие.

Лекторий «Санпросвет» состоит из четырех образовательных модулей, каждый предназначен для своей возрастной категории:

1.  Для детей и подростков занятия пройдут с 11 по 20 августа. Ребята смогут узнать, как правильно подготовиться к учебному году, какие санитарно-гигиенические правила обязательно нужно соблюдать во время учебы. Для подростков также предусмотрены беседы о профилактических мерах против ВИЧ.

2.  Взрослые люди смогут принять участие в лекциях с 22 сентября по 3 октября и узнать о том, как правильно защитить себя и своих близких от гриппа, ОРВИ, ВИЧ.

3.  Пожилые слушатели получат актуальные рекомендации по защите здоровья зимой и предотвращении заражения гриппом с 21 по 31 октября.

4.  Лекции для молодежи пройдут с 24 ноября по 5 декабря. Специалисты расскажут о профилактике ВИЧ-инфекции, поделятся информацией о современных методах тестирования, развеют самые распространенные мифы о заболевании.

Лекции будут проходить в формате живого общения. Слушатели смогут не только получить самую актуальную информацию о профилактике и укреплении здоровья напрямую от экспертов, но также задать все интересующие вопросы.

