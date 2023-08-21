Росмолодёжь.Гранты: молодые жители Самарской области могут выиграть до 1 миллиона рублей на свой проект

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Молодые жители Самарской области могут выиграть до 1 миллиона рублей на свой проект: Росмолодёжь.Гранты открыли второй сезон конкурса для физических лиц.

Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодёжь) объявило о старте приема заявок на 2-й сезон своего грантового конкурса. Максимальным размером гранта станет поддержка до 1 000 000 рублей. К участию в конкурсе приглашаются граждане Российской Федерации в возрасте от 14 до 35 лет включительно.

Физическое лицо вправе представить только одну заявку, содержащую один проект в одной из 18 номинаций:

#создавай_возможности – проекты, направленные на организацию занятости молодежи, в том числе самозанятости;

#развивай_среду – проекты, направленные на развитие малых территорий;

#объединяй – проекты, направленные на поддержку межкультурного диалога и на международное сотрудничество;

#защищай – проекты, направленные на противодействие идеологии экстремизма и терроризма в молодежной среде;

#стирай_границы – проекты, направленные на работу с людьми с ОВЗ;

#сохраняй_природу – проекты, направленные на экологическое просвещение;

#двигай_сообщества – проекты, направленные на поддержку и развитие студенческого сообщества ссузов;

#вдохновляй – проекты, направленные на поддержку творческих инициатив и развитие культурно-образовательной среды;

#делись_опытом – проекты, направленные на передачу успешного опыта молодежи и на развитие наставничества в молодёжной среде;

#береги – проекты, направленные на содействие развитию гражданской идентичности;

#открывай_страну – проекты, направленные на туристическую привлекательность и на развитие молодежного туризма;

#будь_здоров – проекты, направленные на популяризацию спорта и ЗОЖ;

#помни – проекты, направленные на сохранение исторической памяти;

#расскажи_о_главном – проекты, направленные на развитие молодежных медиа;

#родные_любимые – проекты, направленные на сохранение семейных ценностей;

#МЫВМЕСТЕ – проекты, направленные на развитие и поддержку добровольчества;

#Ты_не_один – проекты, направленные на профилактику негативного девиантного поведения и на социализацию молодежи;

#вклад_в_будущее – молодёжные инициативы, направленные на вовлечение молодежи в сферу науки и технологий, в том числе, реализуемые сообществами молодых ученых.

Для участия необходимо пройти регистрацию в системе «Молодёжь России» по ссылке https://clck.ru/35P2LJ до 24 сентября 2023 года до 16:00 (мск).

Победители смогут реализовать грантовые средства в период с 1 декабря 2023 года до 30 ноября 2024 года.

Отметим, в первом сезоне Росмолодежь.Гранты от Самарской области была подана 171 заявка, 12 из которых стали победителями конкурса и получили грантовую поддержку. Самыми популярными номинациями стали #создавай_возможности, #будь_здоров и #сохраняй_природу. Общая сумма полученных грантов превысила 6 млн рублей, сообщает пресс-служба департамента по делам молодежи Самарской области.