Роскадастр Самарской области проведет горячую линию

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6 февраля 2024 года с 10.00 до 12.00 филиал ППК «Роскадастр» по Самарской области проведет горячую линию по вопросу исправления реестровых ошибок в сведениях Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) о местоположении границ земельного участка.

Эксперт филиала поможет разобраться гражданам с актуальными вопросами, касающимися понятия реестровых ошибок, отличие реестровой ошибки от технической, порядок исправления реестровой ошибки и другие интересующие граждан вопросы границ земельного участка.

Проведение консультаций в формате горячей линии способствует росту правовой грамотности населения, что позволяет снизить риски неправильной трактовки законодательства.

Телефон горячей линии: 8(846) 200-50-27