Я нашел ошибку
Главные новости:
За высокий профессионализм и добросовестный труд благодарностью министра поощрены медицинские работники городских и районных больниц.
Министр здравоохранения СО Армен Бенян вручил ведомственные награды представителям отрасли
На совещании были подведены итоги работы за 2022 год и обозначены дальнейшие задачи судебной деятельности.
Дмитрий Азаров принял участие в совещании судей Самарской области
Определение кадастровой стоимости необходимо для расчета земельного налога, налога на имущество, арендных платежей и других операций с недвижимостью.
Роскадастр по Самарской области завершил загрузку сведений о кадастровой стоимости
Всего за призовые места боролись 14 команд, состоящие из 56 спецназовцев.
В УФСИН СО проведен отборочный этап Чемпионата ФСИН России по практической стрельбе из стрелкового оружия
Более 60 работ маслом – это своеобразный подарок всем милым дамам к 8 марта.
В Самаре открывается экспозиция работ самарской художницы Надежды Русяевой – «Пробуждение»
В Самаре ночью -6, -8°С, днем -1, +1°С. Местами гололедица.
7 марта в губернии облачно с прояснениями, местами небольшой снег
Валентина Терешкова - первая женщина-космонавт. 
Путин поздравил Валентину Терешкову с днем рождения
Поддерживающие меры особенно актуальны в межсезонье.
В Самаре активизировали аварийно-ямочный ремонт дорог
Наверх
Самара  -1 °C, Тольятти  -2 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 75.46
-0.01
EUR 80.05
-0.14
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Международный фестиваль «Jazz-весна в Самаре» стартует 1 марта
Самарский зоопарк приглашает отметить День кошек
В 2023 году Джазовый оркестр Тольяттинской государственной филармонии отмечает 25-летие
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Март 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Роскадастр по Самарской области завершил загрузку сведений о кадастровой стоимости

6 марта 2023 15:43
88
Определение кадастровой стоимости необходимо для расчета земельного налога, налога на имущество, арендных платежей и других операций с недвижимостью.

В этом году работа по внесению в ЕГРН сведений о кадастровой стоимости осуществлялась по результатам государственной кадастровой оценки всех земельных участков, проведенной на территории области в 2022 году, и на данный момент успешно завершена. С недавнего времени Роскадастр по Самарской области выполняет полный цикл внесения сведений о кадастровой стоимости: начиная с формирования перечней объектов для оценки и заканчивая удостоверением внесенных данных.

Определение кадастровой стоимости необходимо для расчета земельного налога, налога на имущество, арендных платежей и других операций с недвижимостью. На данный момент утверждена и внесена кадастровая стоимость более чем на 1 млн. 380 тыс. участков.

В прошлом году Роскадастром по Самарской области проведена работа по загрузке сведений о результатах государственной кадастровой оценки зданий, сооружений, помещений и объектов незавершенного строительства. Новую стоимость в ходе оценки получили более 2 млн. (2 301 860) объектов капитального строительства.

Напомним, что сведения о кадастровой стоимости вносятся в ЕГРН только на основании документов, поступающих от Центра кадастровой оценки, а также судебных актов и решений комиссий по оспариванию результатов определения кадастровой стоимости.

 «В 2022 году внесение сведений о кадастровой стоимости земельных участков впервые одновременно осуществляли все субъекты Российской Федерации. И теперь сведения доступны в электронном виде на публичной кадастровой карте абсолютно всем заинтересованным лицам. Аналогичная работа в отношении объектов капитального строительства будет проведена в 2023 году», - подчеркнула заместитель директора Роскадастра по Самарской области Светлана Вандышева.

Сервис «Публичная кадастровая карта» (ПКК) поможет найти конкретный объект. Необходимо указать адрес или кадастровый номер. Если в окне описания объекта стоит отметка «без координат границ» или площадь указана как декларированная, значит, границы участка не установлены.

В случае несогласия с кадастровой стоимостью земельных участков и объектов капитального строительства, оспорить ее можно в комиссии при Министерстве имущественных отношений Самарской области или суда. Кроме того, Налоговым кодексом Российской Федерации предусмотрена возможность зачета или возврата сумм излишне уплаченных налогов, сообщает пресс-служба Роскадастра по Самарской области.

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
На совещании были подведены итоги работы за 2022 год и обозначены дальнейшие задачи судебной деятельности.
6 марта 2023  15:55
Дмитрий Азаров принял участие в совещании судей Самарской области
37
В Самаре частично закрыли станцию метро «Гагаринская»
6 марта 2023  10:58
В Самаре частично закрыли станцию метро «Гагаринская»
385
Дмитрий Азаров наградил участников международной матчевой встречи по боксу между командами России и Беларуси
6 марта 2023  09:21
Дмитрий Азаров наградил участников международной матчевой встречи по боксу между командами России и Беларуси
232
Также на встрече поднимался вопрос обновления всей необходимой инфраструктуры речного судоходства.
5 марта 2023  15:37
Денис Мантуров и Дмитрий Азаров обсудили ряд вопросов, касающихся промышленного и экономического развития региона
1663
в Самарской области ожидается сильный мокрый снег с ухудшением видимости 500-1000 метров
5 марта 2023  11:43
В Самарской области ожидается сильный мокрый снег с ухудшением видимости 500-1000 метров
441
Весь список