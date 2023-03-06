Роскадастр по Самарской области завершил загрузку сведений о кадастровой стоимости

88

В этом году работа по внесению в ЕГРН сведений о кадастровой стоимости осуществлялась по результатам государственной кадастровой оценки всех земельных участков, проведенной на территории области в 2022 году, и на данный момент успешно завершена. С недавнего времени Роскадастр по Самарской области выполняет полный цикл внесения сведений о кадастровой стоимости: начиная с формирования перечней объектов для оценки и заканчивая удостоверением внесенных данных.

Определение кадастровой стоимости необходимо для расчета земельного налога, налога на имущество, арендных платежей и других операций с недвижимостью. На данный момент утверждена и внесена кадастровая стоимость более чем на 1 млн. 380 тыс. участков.

В прошлом году Роскадастром по Самарской области проведена работа по загрузке сведений о результатах государственной кадастровой оценки зданий, сооружений, помещений и объектов незавершенного строительства. Новую стоимость в ходе оценки получили более 2 млн. (2 301 860) объектов капитального строительства.

Напомним, что сведения о кадастровой стоимости вносятся в ЕГРН только на основании документов, поступающих от Центра кадастровой оценки, а также судебных актов и решений комиссий по оспариванию результатов определения кадастровой стоимости.

«В 2022 году внесение сведений о кадастровой стоимости земельных участков впервые одновременно осуществляли все субъекты Российской Федерации. И теперь сведения доступны в электронном виде на публичной кадастровой карте абсолютно всем заинтересованным лицам. Аналогичная работа в отношении объектов капитального строительства будет проведена в 2023 году», - подчеркнула заместитель директора Роскадастра по Самарской области Светлана Вандышева.

Сервис «Публичная кадастровая карта» (ПКК) поможет найти конкретный объект. Необходимо указать адрес или кадастровый номер. Если в окне описания объекта стоит отметка «без координат границ» или площадь указана как декларированная, значит, границы участка не установлены.

В случае несогласия с кадастровой стоимостью земельных участков и объектов капитального строительства, оспорить ее можно в комиссии при Министерстве имущественных отношений Самарской области или суда. Кроме того, Налоговым кодексом Российской Федерации предусмотрена возможность зачета или возврата сумм излишне уплаченных налогов, сообщает пресс-служба Роскадастра по Самарской области.