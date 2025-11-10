Росгвардия запустила новый онлайн-сервис для повышения антитеррористической защищенности объектов по всей стране

175

Главное управление вневедомственной охраны Росгвардии запустило новый онлайн-сервис «Антитеррористическая защищенность», доступный на официальных сайтах региональных подразделений по всей стране. Ресурс призван значительно упростить и повысить эффективность обеспечения антитеррористической защищенности объектов для организаций и собственников, на которых данная обязанность возложена законодательством.



Новый сервис ориентирован в первую очередь на руководителей и ответственных лиц объектов c массовым пребыванием людей, таких как торговые центры, стадионы, учреждения здравоохранения и образования, а также критически важных объектов. Теперь на официальных сайтах подразделений вневедомственной охраны доступна удобная онлайн-форма для оперативной подачи заявок на обследование и категорирование объектов, которую можно заполнить с любого устройства. После отправки заявки специалисты связываются с заявителем для уточнения деталей и согласования дальнейших действий. Пользователям также предоставлен доступ к актуальным нормативным актам, методическим рекомендациям по оснащению объектов и графикам проверок.



«Запуск данного онлайн-сервиса является важным шагом в цифровизации взаимодействия между Росгвардией и субъектами обеспечения безопасности, способствуя повышению общей антитеррористической устойчивости объектов по всей стране», – отметил заместитель начальника Главного управления вневедомственной охраны Росгвардии полковник полиции Вадим Мазуренко.



Обеспечение антитеррористической защищенности объектов, особенно мест массового пребывания людей, является вопросом национальной безопасности, а не формальной процедурой, поскольку террористические угрозы зачастую направлены на уязвимые места с большим скоплением граждан. В рамках процедуры категорирования специалисты Росгвардии проводят всестороннюю проверку объекта: от состояния периметра и пропускного режима до исправности систем видеонаблюдения и других инженерно-технических средств. По итогам обследования объекту присваивается категория опасности, составляется акт с перечнем необходимых мер по устранению выявленных недостатков. На основе этого акта формируется Паспорт безопасности – ключевой документ, комплексно отражающий уровень защищенности объекта.



Росгвардия призывает всех ответственных лиц активно использовать новые возможности для обеспечения безопасности и надлежащего выполнения требований по антитеррористической защищенности.



Ранее на официальных сайтах подразделений вневедомственной охраны была размещена интерактивная кнопка «Хочу служить в Росгвардии», позволяющая в упрощенном порядке подать заявление о приеме на службу. Сервис уже подтвердил свою эффективность: количество обращений по вопросам трудоустройства значительно возросло.



Кроме того, интернет-ресурсы предоставляют возможность оперативного оформления заявок на охрану объектов недвижимости, квартир и транспортных средств.