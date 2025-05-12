Росгвардейцы стали участниками военно-спортивного фестиваля «Готов к защите Отечества» в Самаре

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В рамках празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Самаре состоялся патриотический фестиваль «Готов к защите Отечества». На нем были представлены 36 интерактивных площадок, организованные различными ведомственными и общественными организациями, а также учебными учреждениями. Одну из таких тематических выставочных зон, которую мог посетить каждый желающий, организовали и представители подразделений Управления Росгвардии по Самарской области.



Стражи правопорядка показали жителям и гостям Самары беспилотные летательные аппараты, которые росгвардейцы используют в служебно-боевой деятельности. Сотрудники вневедомственной охраны продемонстрировали сигнальные системы и рассказали о том, как работает кнопка тревожной сигнализации. Особой популярностью пользовались стенды ОМОН, где желающие смогли ознакомиться с оборудованием, которое используют инженерно-технические группы в ходе обезвреживания взрывоопасных предметов и даже примерить экипировку бойцов росгвардейского спецназа.



Также представители Росгвардии проводили консультации для граждан по вопросам поступления на службу в ВНГ РФ и в ведомственные вузы Росгвардии. Ежегодно ведомственные высшие учебные заведения выпускают порядка 800 офицеров для войск правопорядка, имеющих воинское звание лейтенанта. Росгвардейцы разъясняли преимущества службы в войсках правопорядка и рассказывали об имеющихся социальных гарантиях, а также о других аспектах деятельности силового ведомства.



Помимо этого, участие в фестивале приняли и музыканты военного оркестра Управления Росгвардии по Самарской области. Под руководством майора Олега Чемоданова росгвардейские музыканты исполнили плац-концерт для участников и гостей праздника.

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области