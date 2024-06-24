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Росгвардейцы посетили филиал Третьяковской галереи в Самаре

24 июня 2024 15:22
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На его базе было проведено занятие с руководителями учебных групп по военно-политической (политической) подготовке.

Более 70 сотрудников и военнослужащих Управления Росгвардии по Самарской области посетили филиал Третьяковской галереи в Самаре. На его базе было проведено занятие с руководителями учебных групп по военно-политической (политической) подготовке.

Такие мероприятия со специалистами по ВПР проводятся два раза в год в разных культурных центрах региона. Как показала практика, занятия по военно-политической подготовке на базе подобных учреждений способствуют эффективному усвоению новых методик работы и укреплению теоретической базы у личного состава.

В режиме видеоконференции перед росгвардейцами выступил советник генерального директора государственной Третьяковской галереи Георгий Сытенко. Он провел для стражей правопорядка лекцию на тему: «Использование эволюционных форм и методов музейной педагогической деятельности в обучении в воспитании граждан».

Итоги военно-политической подготовки за первое полугодие 2024 года подвел помощник начальника отдела по военно-политической работе регионального управления Росгвардии майор Александр Фадин. Он вручил ценные подарки отличившимся росгвадейцам, добившимся в зимнем периоде обучения наиболее высоких результатов.

По окончанию занятий сотрудники «Третьяковки» провели для личного состава экскурсии по экспозициям, размещенным в самарском филиале галереи, сообщает  пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области.

 


Фото предоставлено пресс-службой Управления Росгвардии по Самарской области

Теги: Росгвардия Самара

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