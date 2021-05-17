Рисунок жительницы Самарской области стал призером всероссийского конкурса рисунков «Открытка Победы»

Я нашел ошибку
Главные новости:
На восьмую «Туриаду» соберутся около 700 участников из всех регионов ПФО.
Команда СО отправится в Хвалынск для участия в спортивно-туристском лагере ПФО «Туриада-2021»
Роскомнадзор не будет его блокировать.
Twitter удалил более 90% противоправного контента
Компания молодых людей пересекала протоку реки.
В пойме реки Чапаевка утонул подросток
Подарок фонда «ЕВИТА» позволит  тольяттинским детям быстрее  восстанавливаться после операций.
Фонд «ЕВИТА» передал в дар Тольяттинской детской больнице видеоэндоскопическое оборудование нового поколения
В конце апреля лучших экспортеров среди представителей малого и среднего бизнеса определили на региональном уровне. 
Экспортно ориентированные предприятия региона приглашают принять участие во Всероссийском конкурсе «Экспортер года»
В Оренбурге представили лучшие молодежные проекты России и Казахстана в области межнациональных отношений.
Опыт самарцев признан лучшей молодежной практикой в сфере межнациональных отношений 
В Самаре заболели 53 человека.
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
На период проведения опрессовок для жителей и организаций будет приостановлена подача горячего водоснабжения.
«Т Плюс» проведет гидравлические испытания тепловых сетей в Центральном районе Тольятти
Наверх
Самара  +32 °C, Тольятти  +30 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.85
-0.15
EUR 89.66
0.04
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Студенты губернии принимают участие в «Российской студенческой весне»
Самарцев приглашают на уникальную выставку изделий мастеров Дома ремёсел
Сегодня, 15 мая, в Самаре пройдет Всероссийская акция «Ночь музеев-2021»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Рисунок жительницы Самарской области стал призером всероссийского конкурса рисунков «Открытка Победы»

17 мая 2021 16:33
121
И станет победной открыткой.

Рисунок жительницы Самарской области стал призером всероссийского конкурса рисунков «Открытка Победы». Творческое состязание организовано Музеем Победы и Почтой России. Работа «За Родину» Юлии Масловой из Самарской области получила спецприз "За оригинальность". Теперь этот рисунок будет напечатан на лимитированной серии открыток. Почта России отправит отпечатанный набор таких открыток авторам.

Всего же участники конкурса стали более 8 000 человек из всех 85 регионов России – от Калининграда до Сахалина. К творческому состязанию присоединились и профессиональные художники и те, кто только начинают свой путь в искусстве. Свои открытки также прислали авторы из Италии, Киргизии, Эстонии, Японии, Украины. Музей Победы создал виртуальную выставку этих работ.

Все победители и призеры получат в подарок дипломы и бесплатную онлайн-экскурсию по новой уникальной экспозиции «Подвиг Народа», а конкурсанты — сертификат участника.

Познакомиться с работами победителей, а также участников конкурса из разных регионов можно на сайте Музея Победы.

 

 

Теги: конкурс открытка Рисунок

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В конце апреля лучших экспортеров среди представителей малого и среднего бизнеса определили на региональном уровне. 
17 мая 2021, 17:36
Экспортно ориентированные предприятия региона приглашают принять участие во Всероссийском конкурсе «Экспортер года»
В конце апреля лучших экспортеров среди представителей малого и среднего бизнеса определили на региональном уровне.  Общество
144
Сейчас проектировщики запустили онлайн анкетирование и до 20 мая предлагают жителям оценить готовое архитектурное решение по благоустройству улицы.
13 мая 2021, 18:56
В Отрадном для участия во Всероссийском конкурсе создают дизайн-проект благоустройства улицы Победы  
Сейчас проектировщики запустили онлайн анкетирование и до 20 мая предлагают жителям оценить готовое архитектурное решение по благоустройству улицы. Благоустройство
451
К участию приглашаются дети от 12 до 17 лет.
13 мая 2021, 16:07
Стартовал приём заявок на участие в региональном конкурсе детской фотографии «С чего начинается Родина»
К участию приглашаются дети от 12 до 17 лет. Общество
379
В центре внимания
В Самаре 21 мая распределят места в детских садах
17 мая 2021  13:33
В Самаре 21 мая распределят места в детских садах
Общество
153
В Самарской области за сутки на 17 мая выявлен 117 заболевший коронавирусом
17 мая 2021  12:59
В Самарской области за сутки на 17 мая выявлен 117 заболевший коронавирусом
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
325
Из-за жары в Самарской области объявлен желтый уровень опасности
17 мая 2021  12:38
Из-за жары в Самарской области объявлен желтый уровень опасности
Экология
178
18 мая губернатор Самарской области Дмитрий Азаров обратится с ежегодным посланием
17 мая 2021  11:35
18 мая губернатор Самарской области Дмитрий Азаров обратится с ежегодным посланием
Политика
222
Жара в Самарской области превзошла рекордные показатели
16 мая 2021  13:19
Жара в Самарской области превзошла рекордные показатели
Происшествия
549
Весь список