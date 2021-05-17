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Рисунок жительницы Самарской области стал призером всероссийского конкурса рисунков «Открытка Победы». Творческое состязание организовано Музеем Победы и Почтой России. Работа «За Родину» Юлии Масловой из Самарской области получила спецприз "За оригинальность". Теперь этот рисунок будет напечатан на лимитированной серии открыток. Почта России отправит отпечатанный набор таких открыток авторам.

Всего же участники конкурса стали более 8 000 человек из всех 85 регионов России – от Калининграда до Сахалина. К творческому состязанию присоединились и профессиональные художники и те, кто только начинают свой путь в искусстве. Свои открытки также прислали авторы из Италии, Киргизии, Эстонии, Японии, Украины. Музей Победы создал виртуальную выставку этих работ.

Все победители и призеры получат в подарок дипломы и бесплатную онлайн-экскурсию по новой уникальной экспозиции «Подвиг Народа», а конкурсанты — сертификат участника.

Познакомиться с работами победителей, а также участников конкурса из разных регионов можно на сайте Музея Победы.