Резидент «Жигулевской долины» создает экзоскелеты для медицины и военной промышленности

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Резидент технопарка «Жигулевская долина» - компания «Машиностроение» - приступила к проекту создания экзоскелетов. За счет уникальной разработки компания рассчитывает получить продукт с более широким, чем у конкурентов, диапазоном регулировок под различные физические характеристики оператора, что позволит заказчикам не выбирать экзоскелет под каждого конкретного исполнителя или конкретную задачу, а настраивать универсальную конструкцию под требуемые параметры.

Поддержка бизнеса и предпринимательства – одна из ключевых задач областного Правительства во главе с Губернатором Дмитрием Азаровым. Разработчики и инноваторы Самарской области активную реализуют свои проекты с поддержкой региона. На открытие своего дела, развитие стартапов, небольших предприятий, в том числе технологического и инновационного бизнеса, направлен и нацпроект «Малое и среднее предпринимательство».

«Жигулевская долина» – одна из ключевых площадок развития высокотехнологического предпринимательства. Так, на территории технопарка успешно работает Региональный центр инжиниринга с уникальным оборудованием и первый в Поволжье Центр компетенций по упрочнению материалов. Резидент компания «Машиностроение» приступила к высокотехнологичной разработке -универсального экзоскелета с широким диапазоном применения.

Экзоскелет – мобильный механизм, который работает при помощи системы электродвигателей, рычагов, гидравлики и других технологических решений и предназначен для восполнения утраченных функций человека, а также для увеличения силы мышц и расширения амплитуды движений. Именно такие механизмы создает команда резидента.

«Конструкция экзоскелета изначально предполагает модульность, поэтому наши разработки могут быть применимы в самых разных областях – в медицине, в промышленной, строительной, аэрокосмической и военной отраслях», – рассказал генеральный директор компании «Машиностроение» Николай Шишкин.

Сейчас идет разработка модульной платформы и уникальных соединений, дающих возможность снижать нагрузку на ноги, руки, поясницу, чтобы человек меньше уставал во время активных действий. В дальнейшем разработчики планируют перейти к активным экзоскелетам, оснащенным программным обеспечением и электромоторами, что способно кратно увеличивать способности оператора. Планируется использовать разработку в зоне СВО, а также сотрудничать с региональными предприятиями.

«Сегодня в технопарке «Жигулевская долина» работает более 290 компаний, от молодых стартапов до крупных, зрелых компаний. Для каждой категории проектов есть свой комплекс инструментов поддержки, постоянное сопровождение и содействие сотрудников технопарка, помощь на каждом этапе реализации, привлечение федеральных инструментов для быстрого выхода резидентов на рынок», - рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

В экосистеме «Жигулевской долины» создаются не только технологии, но и новые рабочие места – всего резидентами технопарка создано более двух тысяч рабочих мест.

«Благодаря сконцентрированным в нашем периметре инструментам региональной и федеральной поддержки и содействию областного Правительства и министерства экономического развития, рост подобных инновационных проектов «Жигулевской долины» становится более качественным и масштабным», - отметил заместитель директора технопарка «Жигулевская долина» Игорь Смирнов.

Сейчас компания-резидент «Машиностроение» не только занимается научно-технической разработкой и проектированием, но и выстраивает производство - закупаются станки, оснастка и приспособления, позволяющие выпускать высокотехнологичные изделия.

«Жигулёвская долина» – это место сбора людей с общими интересами. Мы всегда можем зайти в соседний кабинет, проконсультироваться или поделиться своими компетенциями с коллегами по инновационному цеху, такое сообщество помогает вместе создавать новые идеи и реализовать новые возможности», – поделился Николай Шишкин.

Проконсультироваться по вопросу получения статуса резидента технопарка «Жигулевская долина» можно по единому номеру: 8(8482) 93-00-93.