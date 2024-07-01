Резидент технопарка «Жигулёвская долина» вышел в полуфинал конкурса «Лидеры строительной отрасли»

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Генеральный директор строительной компании «ВОЗВЕДЕНИЕ» – резидента технопарка «Жигулёвская долина» – Дмитрий Давыдов прошел в полуфинал IV Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры строительной отрасли». В 2024 году в конкурсе приняло участие более 18 тысяч человек из 73 регионов РФ. В полуфинал прошли только 300 человек, в число которых вошёл и наш резидент.

Это открытый конкурс среди представителей отрасли, имеющих опыт работы в государственной или коммерческой организации строительной сферы на руководящих позициях различного уровня. Проводится Всероссийским центром национальной строительной политики, при поддержке министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, а также профильных министерств и ведомств, отраслевых институтов, объединений и союзов.

Сейчас идет подготовка к финальному мероприятию. Каждый участник-полуфиналист проходит подготовку и обучающую программу дистанционного образования по управлению. После обучения в финал попадут всего 150 управленцев.

«Любой конкурс позволяет, во-первых, заявить о себе и проверить потенциал, знания, навыки и экспертность. Во-вторых, познакомиться с единомышленниками, с которыми можно совместно реализовать масштабные проекты. В-третьих, для нашей компании – это статус и достижение новых высот и горизонтов», – отметил генеральный директор ООО «ВОЗВЕДЕНИЕ» Дмитрий Давыдов.

Очный финал и торжественное награждение победителей в этом году состоится с 8 по 11 августа в Волгограде на «Волгоград-Арена».

Фото предоставлено пресс-службой технопарка «Жигулёвская долина»