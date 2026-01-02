Я нашел ошибку
Главные новости:
На поддержку семей с детьми в Самарской области в прошлом году направили более 39 миллиардов рублей, что почти на 10% больше уровня 2024 года. 
В регионе мер поддержки семей с детьми становится больше
В регистрационно-экзаменационных отделениях региональной Госавтоинспекции рабочие дни 3, 9 и 10 января.
Режим работы в праздничные и выходные дни РЭО, УВМ и ИЦ ГУ МВД СО
Цель обследования — своевременное выявление хронических неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития.
В новогодние праздники жители региона могут пройти диспансеризацию
Температура воздуха в Самаре ночью -15,-17°С, днем -4,-6°С. На дорогах местами снежные переметы, гололедица.
3 января в регионе небольшой снег, слабая метель, до -8°С
В новогоднюю ночь первой в Самарской области родилась девочка
Социологи выяснили, какие обещания чаще всего дают россияне в Новый год
В центре Самары вернули прежнюю схему движения автобусов.
Поисковики Самарской области нашли живыми 836 человек в 2025 году
В рамках фестиваля "Сказки по-волжски" в Загородном парке Самары пройдёт несколько мероприятий
Сотрудники МЧС СО доставили праздник прямо в окна самарской детской больницы
Сегодня учащиеся полицейского класса поселка Смышляевка приняли присягу
В регистрационно-экзаменационных отделениях региональной Госавтоинспекции прием граждан по вопросу предоставления государственных услуг будет осуществляться по следующему графику: 3, 9 и 10 января.

Рабочие дни РЭО:
3 января 08:00-17:00 час.
9 января 09:00-18:00 час.
10 января 08:00-17:00 час.

В подразделениях Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Самарской прием граждан по вопросу предоставления государственных услуг будет осуществляться по следующему графику: 3, 5 и 8 января с 09:00 до 13:00 час.

В подразделениях Информационного центра ГУ МВД России по Самарской области прием граждан по вопросу предоставления государственных услуг будет осуществляться по следующему графику: 5 и 6 января с 10:00 до 13:00 час.

 

Фото:   ГУ МВД СО

126
Все желающие смогут посмотреть выставки "На велосипеде в космос" и "Конфетный этикет".
24 декабря 2025, 21:53
25 декабря Музей Модерна в Самаре отметит свой день рождения
Все желающие смогут посмотреть выставки "На велосипеде в космос" и "Конфетный этикет". Общество
740
С Новым 2026 годом!
31 декабря 2025  23:59
С Новым 2026 годом!
603
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с наступающим Новым Годом
31 декабря 2025  20:30
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с наступающим Новым Годом
852
Вячеслав Федорищев: Новогодние праздники должны пройти с минимальным количеством происшествий
31 декабря 2025  19:59
Вячеслав Федорищев: Новогодние праздники должны пройти с минимальным количеством происшествий
1781
Обновленные автобусные маршруты будут запущены в Самаре с 1 января
31 декабря 2025  17:40
Обновленные автобусные маршруты будут запущены в Самаре с 1 января
878
