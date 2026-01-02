Режим работы в праздничные и выходные дни РЭО, УВМ и ИЦ ГУ МВД СО

В регистрационно-экзаменационных отделениях региональной Госавтоинспекции прием граждан по вопросу предоставления государственных услуг будет осуществляться по следующему графику: 3, 9 и 10 января.



Рабочие дни РЭО:

3 января 08:00-17:00 час.

9 января 09:00-18:00 час.

10 января 08:00-17:00 час.



В подразделениях Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Самарской прием граждан по вопросу предоставления государственных услуг будет осуществляться по следующему графику: 3, 5 и 8 января с 09:00 до 13:00 час.



В подразделениях Информационного центра ГУ МВД России по Самарской области прием граждан по вопросу предоставления государственных услуг будет осуществляться по следующему графику: 5 и 6 января с 10:00 до 13:00 час.

Фото: ГУ МВД СО