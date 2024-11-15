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Резерв молодых кадров: в губернии создают условия для привлечения молодежи в госсектор

15 ноября 2024 15:50
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Познакомиться с муниципальной и государственной службой изнутри помогает практика. В различных органах власти за последние 5 лет ее прошли свыше 200 студентов. 

В Правительстве Самарской области прошла встреча представителей Администрации Губернатора с активистами Молодёжного совета при Представительстве региона, а также студентами самарских вузов. Обсуждались вопросы, касающиеся государственной гражданской службы в регионе и механизмов привлечения молодежи на госслужбу, а также деятельности Молодежного совета при Представительстве.

Совет был создан для объединения самарской молодежи, для формирования кадрового потенциала молодых специалистов, а также в целях сохранения связей с родным регионом, укрепления гражданского единства и участия молодежи в жизни гражданского общества.

Основу Молодежного Совета составляют студенты-самарцы, обучающиеся в московских и питерских вузах. Всего он объединяет свыше 200 молодых людей. Это амбициозный коллектив единомышленников, нацеленных на реализацию совместных проектов и привлечение молодёжи к участию в общественном, социально-экономическом, научно-исследовательском развитии региона и сообщества. Именно на таких сегодня делается ставка - в области создаются все необходимые условия для привлечения молодых и талантливых людей в сферу управления на родной, самарской, земле.

По инициативе губернатора Вячеслава Федорищева был разработан Проект региональных стажировок. Участие в нем приняли порядка 30 студентов вузов. Они подготовили ряд проектов по развитию региональных министерств и подразделений администрации главы региона. 

«Работает и многоступенчатый проект «Команда развития Самарской области». На первом этапе туда подали заявки несколько тысяч участников.  Сейчас они проходят комплексный отбор и оценку на различных платформах. То есть уже проходит так называемый отбор лучших. И именно они являются кандидатами в резерв управленческих кадров Самарской области», - рассказывает руководитель департамента кадровой политики и государственного управления Администрации Губернатора Самарской области Денис Березовский.

Познакомиться с муниципальной и государственной службой изнутри помогает практика. В различных органах власти за последние 5 лет ее прошли свыше 200 студентов. 

«Это был огромный шанс для меня как юристу пройти практику в Правительстве региона, потому что это огромный опыт.  Сама решила для себя, что хочу работать с людьми, хочу работать с законами. Мне очень нравится изучать законы, постановления. Все это читаю, понимаю и во всем разбираюсь», - говорит Дарья Дмитриева.

 Сегодня в регионе действуют различные меры поддержки молодых людей.

«По инициативе членов Молодежного совета был создан агрегатор, некая платформа, на которой собраны все меры поддержки для молодых специалистов по разным областям. Сейчас мы расширили данную платформу для того, чтобы ребята могли видеть все возможности, которые для них предоставляет государство и Самарская область, естественно, в первую очередь. Основная наша задача - показать привлекательность нашего Самарского региона для студентов, которые обучаются в Самаре, но и в том числе за ее пределами - отделение Молодежного совета функционирует и в Москве, и в Санкт-Петербурге», - отмечает главный консультант департамента (Представительства Самарской области) по взаимодействию с федеральными органами государственной власти Ангелина Пузанова.  

Для развития образовательной, научной и творческой деятельности талантливых детей и молодежи, вовлечения их в решение социально-экономических задач Самарской области студенты, аспиранты и молодые ученые получают стипендии, денежные выплаты, премии.

Еще одной точкой притяжения для студентов разных вузов страны, площадкой для подготовки молодых специалистов станет межвузовский кампус, который будет построен в регионе. Напомним, строительство межвузовских кампусов ведется в рамках национального проекта «Наука и университеты», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

 

Фото: Волжская коммуна

Теги: Самара

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