Ресурсный центр добровольчества Самарской области будет отбирать кандидатов в волонтёры Всемирных Игр Дружбы

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6 марта 2024 года на главной сцене Всемирного фестиваля молодёжи объявили победителей Всероссийского конкурса по выбору центров привлечения и отбора кандидатов в волонтёры турнира «Всемирные Игры Дружбы». В их числе оказался Ресурсный центр поддержки и развития добровольчества Самарской области.

На участие в конкурсе поступило 470 заявок из всех 8 федеральных округов России. Это абсолютный рекорд для подобных конкурсов в сфере организации крупных международных спортивных соревнований. Участие приняли образовательные организации, государственные учреждения, на базе которых действуют волонтёрские центры, некоммерческие организации.

«Мы благодарим организации, подавшие заявки на конкурс, за столь широкий отклик! Перед победителями будет стоять ответственная задача — отобрать более 7000 волонтеров, которые окажут поддержку организаторам по более 20 функциональным направлениям. Уверен, у нас получится сформировать лучшую команду волонтеров», - Алексей Сорокин, генеральный директор Оргкомитета Всемирных Игр Дружбы 2024.

При определении финалистов экспертная комиссия учитывала различные факторы, среди которых наличие опыта кандидатов в реализации подобных волонтёрских программ. У Ресурсного центра добровольчества Самарской области такой опыт есть.

«Команда Ресурсного центра добровольчества Самарской области уже показала, что способна справиться с задачей подобного масштаба. В 2023 году мы стали одним из 27 Центров привлечения и подготовки волонтёров Всемирного фестиваля молодёжи, провели отбор кандидатов из четырёх регионов страны. Мы получили почти полторы тысячи заявок от добровольцев Самарской области — это четвёртый результат по стране. Поэтому не сомневаемся, что и на Всемирные Игры Дружбы отберём сплочённую команду из лучших волонтёров региона», - отметила руководитель Ресурсного центра поддержки и развития добровольчества Самарской области Юлия Рябева.

По итогам конкурса были определены 20 финалистов. В ближайшее время они приступят к обработке заявок от кандидатов в волонтёры. Всемирные Игры Дружбы — это первые мультиспортивные соревнования под эгидой Международного Движения Дружбы. Они пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге.