Реорганизация отделения судебных приставов в Самаре

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В связи с реорганизацией отделения исполнительные производства переданы в структурные подразделения в соответствии с территориальным принципом

В целях оптимизации служебной деятельности Главное управление ФССП России по Самарской области информирует о реорганизации Межрайонного отделения судебных приставов по исполнению постановлений налоговых органов в г. Самаре.

В ходе данной процедуры отделение прекращает свое существование. Исполнительные производства переданы для дальнейшего исполнения в структурные подразделения Главного управления в соответствии с территориальным принципом.

Напоминаем, что личный прием судебными приставами-исполнителями осуществляется по вторникам с 09.00 до 13.00 час. и четвергам с 13.00 до 18.00 час.

По возникающим вопросам граждане могут обратиться в рабочее время по телефону —

8-846-263-65-65 (группа телефонного обслуживания).