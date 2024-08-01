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Стала доступна новая цифровая платформа по популяризации раздельного сбора отходов и осознанного потребления.

Российский экологический оператор (РЭО) разработал приложение Uberu, позволяющее обменивать вторсырье на баллы.

Цель – вовлечь как можно больше жителей в раздельный сбор отходов и осознанное потребление. В приложении можно найти не только ближайший пункт приема вторсырья, но и узнать о видах маркировки, пройти обучение в «Зеленой школе» РЭО, поучаствовать в цифровом субботнике.

Мобильное приложение содержит одну из крупнейших карт пунктов приема вторсырья по всей стране и включает в себя более 43 тысяч точек.

В приложении можно поучаствовать в цифровом субботнике и собрать отходы в ближайшем парке или лесу, дополнить карту пунктов приема вторсырья актуальной информацией, а также разместить фотографии упаковки и тем самым обучить нейронную сеть. За все эти экодействия также можно получить бонусы и потратить их у партнеров проекта.

Справочник маркировки позволяет узнать больше об упаковке и как правильно ее перерабатывать.

Фото: администрация Самары