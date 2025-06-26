Ремесленный фестиваль пройдет в Кинельском районе

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28 июня 2025 года, в День народных художественных промыслов России, в селе Малая Малышевка муниципального района Кинельский пройдёт второй ремесленный фестиваль в рамках проекта «Отец-молодец!». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 0+



В этом году фестиваль объединил участников из 10 муниципалитетов Самарской области. Проект имеет большое значение для сохранения и продвижения традиционных духовно-нравственных и семейных ценностей.

На итоговом мероприятии участники смогут поделиться своим опытом, продемонстрировать уникальные мастер-классы и привлечь внимание новой аудитории, что будет способствовать дальнейшему развитию ремесленного движения в регионе.



Такой проект не только приблизит людей к традициям, но и создаст активное сообщество, объединяющее знания, навыки и стремления к развитию культурной среды.



Ольга Никифорова, руководитель проекта «Отец-молодец», заведующая Маломалышевской сельской библиотекой рассказала:

«Если посмотреть на любое культурное мероприятие, на зрительный зал, на участников, вы увидите, что это женщины. Мужчины почему-то неактивны. Целевая аудитория оправдывает свое отсутствие в культурной жизни занятостью, нежеланием быть на людях, нежеланием быть оцененным. Поэтому родилась идея фестиваля, где главными героями станут мужчины – мастера. Эта идея сегодня воплотилась, и в 2025 году получит продолжение. Фестиваль перешагнет границы Кинельского района и познакомит с отцами – мастерами из других муниципальных образований Самарской области».



В программе: уникальные мастер-классы от участников фестиваля и приглашенных гостей, выступления творческих коллективов района и области, ярмарка-продажа изделий мастеров.

Организаторы: Дом культуры с. Малая Малышевка, МБУ «Центр культуры» м.р. Кинельский.

Фото: минкульт СО